Tunisie: Ligue 1/23e journée/ST-ESS (1-1) - A chacun sa mi-temps

Les Stadistes ont pris l'avantage en première mi-temps. Les Étoilés, eux, se sont battus en seconde période pour revenir dans le match, chose qu'ils ont réussi à faire.

Les Stadistes ont cherché à en découdre au plus vite. Une première occasion enregistrée à la 14' : coup franc tiré par Saafi, Diop reprend avec un tir puissant, mais le portier étoilé parvient à intercepter le ballon. La deuxième tentative stadiste a été la bonne : Ndiaye s'infiltre en pleine surface, adresse un tir puissant. Le gardien de but étoilé, Sabri Ben Hassen, dégage mal la balle et Boubacar Camara en profite pour la loger dans les filets (17').

Les Etoilés ont alors cherché à revenir dans le match avant la pause mi-temps, mais ont échoué à concrétiser les occasions qui se sont présentées à eux, à l'instar de la tentative de Mohamed Dhaoui qui prend le temps de contrôler son ballon, mais tire largement au-dessus (36'). A la 44', sur un corner tiré par Abid, Hnid a failli tromper la vigilance du portier stadiste Noureddine Farhati avec une reprise de la tête qui frôle le montant droit.

En deuxième mi-temps, les Étoilés se sont battus pour trouver la faille à la recherche du but d'égalisation, mais les Stadistes leur ont fermé toutes les issues qui mènent à la cage de Farhati, en opérant notamment un pressing sur le porteur du ballon. Le coach étoilé opère deux changements qui s'avèrent gagnants, en incorporant Ben Sghaier et Smichi.

Ce duo finit par trouver la faille à trois minutes de la fin du temps réglementaire : Ben Sghaier se faufile sur la gauche, centre pour Smichi qui reprend de la tête directement dans les filets de Farhati (87'). A force de vouloir, les Etoilés ont fini par obtenir gain de cause. Un match nul au goût d'une victoire. ST : Farhati, Sahraoui, Saihi, Sghaier, Riahi (Jelassi 73'), Diop, Ndaw, Saafi (Hanchi 73', Camara (Tapsoba 73', Khemissi (Werghemmi 57') et Ndiaye (Haboubi 89'). ESS : Ben Hassen, Hnid, Omeja, Naouali (Dagdoug 89'), Horchani, Dhaoui (Smichi 80'), Gbo, Ben Choug (Ben Amor 66'), Abid, Anen (Ben Sghaier 66') et Senghor.