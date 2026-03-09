Tunisie: 18 000 jouets non conformes aux normes sanitaires retirés du marché et interdits à la vente

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Imen Haouari

Les services du contrôle économique ont interdit la commercialisation sur la marché tunisien de 18 000 jouets importés après avoir constaté leur non-conformité aux normes sanitaires en vigueur. Ces produits seront renvoyés vers leur pays d'origine afin d'y être détruits.

Selon les analyses effectuées sur des échantillons prélevés, ces jouets contiennent des taux élevés de substances chimiques, de métaux lourds et de phtalates, des composés reconnus pour leurs effets nocifs sur la santé des enfants. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Saloua Fatnassi, directrice de la qualité et de la protection du consommateur, a également indiqué que certains de ces jouets comportent des pièces métalliques ou électriques pouvant être ingérées par les enfants ou provoquer des blessures lors de leur manipulation.

La responsable a précisé que des opérations de contrôle préventif ont été menées avant le mois de Ramadan afin de vérifier la conformité des jouets commercialisés sur les circuits officiels. Elle a toutefois souligné que le principal risque provient des circuits parallèles liés à la contrebande, où les produits échappent souvent aux contrôles et peuvent représenter un danger pour les enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Saloua Fatnassi, qui a rappelé que certains jouets, notamment les armes factices et les munitions tirant des billes en plastique, sont strictement interdits, a appelé les parents à privilégier les circuits de vente officiels et contrôlés et à choisir des jouets adaptés à l'âge de leurs enfants afin d'éviter tout risque d'accident.

La responsable a également évoqué la mise en garde conjointe des ministères du Commerce et de la Santé contre l'achat de jouets contenant du sable. Selon les autorités, certains de ces produits pourraient contenir de l'amiante, une substance toxique et cancérigène susceptible d'être inhalée par les enfants.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.