Tunisie: La masse monétaire atteint 27,8 milliards de dinars, en hausse de 19 %

La masse monétaire tunisienne, composée des billets et pièces en circulation, a enregistré une hausse de 19 % depuis le début de l'année, dépassant désormais 27,8 milliards de dinars au 5 mars 2026, selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale de Tunisie.

Cette progression s'inscrit dans un contexte économique marqué par une augmentation des recettes en devises de 6,7 % au cours des deux premiers mois de 2026, pour atteindre 1,4 milliard de dinars. Les recettes touristiques ont également connu une croissance de 4,8 % par rapport à la même période en 2025, dépassant 1 milliard de dinars, reflétant la reprise du secteur.

Conséquence directe de ces évolutions, les réserves en devises étrangères de la Tunisie sont passées de 23,2 milliards de dinars (soit 102 jours d'importations) au 6 mars 2025, à 25,1 milliards de dinars (106 jours d'importations) actuellement, consolidant ainsi la stabilité financière du pays. a tendance haussière de la masse monétaire observée depuis plusieurs mois témoigne d'une dynamique économique favorable, mais elle souligne également la nécessité d'un suivi attentif pour éviter toute pression inflationniste.