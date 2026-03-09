Tunisie: L'EST s'impose face à l'ASM avec le service minimum - Le meilleur pour Al Ahly

Deux joueurs ont donné de petites alertes à la mi-temps, obligeant Patrice Beaumelle à changer de stratégie en seconde période de jeu. Le technicien « sang et or" aspire à affronter Al Ahly avec les meilleurs atouts possibles.

L'Espérance a, certes, remporté la victoire samedi devant l'ASM, mais elle a présenté deux visages différents : une équipe offensive à souhait en première mi-temps, ce qui présageait une victoire sur un score large, contre une formation qui assure tout juste l'essentiel en seconde période de jeu, cherchant à préserver son ascendant à même de le consolider sans prendre le moindre risque. C'est que l'Espérance s'apprête à affronter Al Ahly dans une double confrontation aussi difficile que vitale pour la suite de son parcours cette saison.

Car au parc B, le critère de réussite d'une saison se mesure à l'aune du parcours en Ligue des champions en premier lieu. Abordant le match avec l'intention d'aligner la passe de deux, de surcroît avec la manière, Patrice Beaumelle s'est vu contraint de remplacer à la mi-temps Florian Danho et Mohamed Amine Tougaï : "A la mi-temps, ils ont donné de petites alertes.

L'idée était de ne prendre aucun risque pour pouvoir disposer de tout le monde en prévision des deux matchs à venir contre Al Ahly.", a expliqué le coach "sang et or" lors de la conférence de presse d'après-match, avant de poursuivre : "Ce genre de matchs qui précèdent un stade avancé d'une compétition de grande envergure, telle que la Champions League, sont difficiles à disputer. Nous avons fait une excellente première mi-temps et nous étions en mesure d'aggraver le score.

Avec les changements opérés assez tôt, la physionomie du match a changé. Nous sommes devenus moins consistants dans notre jeu. Nous étions plus dans les transitions offensives, essayant de prendre l'adversaire en contre. Eux, ils ont consolidé leurs atouts offensifs et les débats sont devenus équilibrés. Nous étions solides et avons fait l'essentiel."

"Msakni n'est pas encore apte"

L'absence prolongée de Youssef Msakni, qui a d'ailleurs trop peu joué depuis qu'il est arrivé au Parc B à la fin novembre, suscite plus d'une interrogation d'autant qu'il a été recruté suite à la blessure de Belaïli. La question sur l'absence de Youssef Msakni a été posée au coach "sang et or" : "J'ai parlé avec lui. C'est un joueur très important. Je n'ai pas besoin de le présenter. Vous le connaissez peut-être mieux que moi. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui à plusieurs reprises que ce soit en sélections ou au Qatar. Le match qu'il a fait contre Simba était très intéressant.

Vous savez ce qui lui est arrivé après. C'était un moment très difficile pour lui. Il a retrouvé l'envie de s'entraîner. Il faut qu'il enchaîne les séances régulières avec le groupe. Pour l'instant, il n'est pas encore apte à pouvoir jouer. Il doit accomplir une semaine-type d'entraînements pour qu'il puisse commencer à être compétitif en faisant de courtes apparitions. Parce qu'on a besoin de ce genre de joueurs de talent qui peuvent faire la différence à tout moment. On espère l'avoir le plus tôt possible".