Tunisie: Crise au Moyen-Orient - Le pays suit de près plus de 150 000 ressortissants dans les pays du Golfe

L'État tunisien suit de près la situation de la communauté tunisienne installée dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, estimée à plus de 150 000 personnes. La majorité de ces ressortissants vivent au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Invité ce lundi 9 mars 2026 dans l'émission « Yadh'hath fi Tounes » sur les ondes de la Radio nationale, l'ambassadeur Salaheddine Salhi, directeur général des Affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, a indiqué qu'une cellule de crise a été mise en place dès le début de la crise, aussi bien à l'administration centrale que dans les consulats et missions diplomatiques de la région. Ces structures traitent déjà les demandes urgentes, notamment celles liées à la facilitation du transit terrestre vers l'Arabie saoudite.

Le responsable a également appelé les Tunisiens résidant dans la région à s'inscrire ou à mettre à jour leurs données auprès des consulats et ambassades. Cette démarche vise à permettre aux autorités tunisiennes d'intervenir rapidement en cas d'urgence et d'assurer un meilleur accompagnement de leurs ressortissants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Salaheddine Salhi, 106 demandes ont été enregistrées jusqu'à présent de la part de Tunisiens vivant principalement à Bahreïn et aux Émirats arabes unis et souhaitant traverser la frontière terrestre vers l'Arabie saoudite. Il a précisé que les résidents disposent généralement d'un visa de résidence facilitant l'obtention d'un visa d'entrée en Arabie saoudite via une plateforme numérique dédiée. En revanche, les non-résidents doivent déposer une demande auprès de l'ambassade tunisienne, laquelle la transmettra aux autorités saoudiennes pour examen.

Enfin, l'ambassadeur a assuré que les différentes structures de l'État tunisien travaillent en étroite coordination afin d'anticiper tous les scénarios possibles et de préparer des plans de secours en cas d'évolution de la situation dans la région.