Tunisie: Un ancien champion olympique devant le tribunal pour des soupçons de corruption financière

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'affaire impliquant un ancien champion olympique dans des soupçons de corruption financière et administrative a été examinée par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis.

Selon le dossier, l'athlète est cité dans le cadre d'enquêtes pour des irrégularités financières et administratives, mais la procédure judiciaire a été reportée suite à la demande de ses avocats. Ces derniers ont sollicité un délai supplémentaire pour examiner le dossier et préparer la défense. Le tribunal a donc décidé de renvoyer l'audience, laissant le temps aux parties de se préparer avant la reprise des débats sur cette affaire sensible.

