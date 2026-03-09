Tunisie: Vitalait s'engage aux côtés des Aigles de Carthage

Vitalait, acteur de référence de l'industrie laitière en Tunisie, annonce la conclusion d'un partenariat officiel avec la Fédération Tunisienne de Football (FTF). Cet accord marque l'entrée de Vitalait dans la famille des partenaires de la sélection nationale, à l'aube d'une échéance historique : la qualification des Aigles de Carthage à la Coupe du Monde 2026. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité naturelle de l'engagement sportif de Vitalait.

Depuis plusieurs années, la marque soutient activement le sport à travers son accompagnement de clubs régionaux. Rejoindre aujourd'hui l'équipe nationale, symbole d'unité et de fierté tunisienne, représente une étape majeure dans cette démarche. Au-delà du sponsoring, cette alliance incarne un alignement profond de valeurs : performance, dépassement de soi et solidarité, des principes qui guident autant les joueurs sur le terrain que les équipes Vitalait dans leur travail quotidien.

Cet engagement de partenariat dépasse la dimension sportive pour embrasser une dimension de santé publique et de bien-être. En s'associant aux Aigles de Carthage, la marque réaffirme sa vocation : nourrir la performance, du sportif amateur au champion national. "Nous sommes heureux et honorés de concrétiser cet accord stratégique avec la fédération tunisienne de football tourné vers l'échéance de la Coupe du Monde 2026.

Si Vitalait est déjà fortement impliquée au niveau régional en encadrant environ 20 associations avec un budget conséquent, ce partenariat marque notre passage à l'échelle nationale. C'est une étape symbolique et prometteuse que nous franchissons pour soutenir la Fédération et, plus largement, le rayonnement de la Tunisie sur la scène sportive". M. ALi Klebi, Président du conseil d'administration de Vitalait et signataire du partenariat en lieu et place de M. Moez Klebi Directeur Général

"Nous sommes honorés de sceller aujourd'hui ce partenariat avec Vitalait, une entreprise historique qui joue déjà un rôle majeur dans le soutien des activités sportives et associatives en Tunisie. Cette alliance s'inscrit dans la stratégie de la Fédération visant à mobiliser des ressources pour le développement du football national. En travaillant main dans la main avec un partenaire de cette envergure, nous ambitionnons de bâtir un bel avenir pour le football tunisien".

M. Moez Nasri, Président de la Fédération Tunisienne de Football

À travers cette alliance, Vitalait et la Fédération Tunisienne de Football affirment une ambition commune : faire rayonner la Tunisie, sur les terrains comme dans le quotidien des familles tunisiennes.