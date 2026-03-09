Tunisie Autoroutes - Le péage passe au tout numérique avec l'application D17

La Société Tunisie Autoroutes (STA) a annoncé le lancement d'un service de recharge des badges électroniques via l'application D17, en partenariat avec la Poste tunisienne, a déclaré le directeur général de l'entreprise, Ahmed Ezzedine.

Cette initiative permettra aux usagers des autoroutes de recharger facilement le solde de leurs badges, soit via leur numéro de téléphone mobile, soit en saisissant le numéro du badge, facilitant ainsi l'accès aux autoroutes et simplifiant le paiement. Selon Ahmed Ezzedine, le passage automatique des véhicules sera considérablement accéléré, avec environ 1 150 véhicules par heure, contre 150 véhicules seulement pour le paiement manuel, soulignant l'efficacité de la digitalisation pour fluidifier la circulation.

Dans le cadre de cette modernisation, le site officiel de la STA sera prochainement mis à jour, intégrant de nouveaux services numériques. Un appel d'offres sera également lancé pour l'installation de nouvelles stations de péage dans le sud de la Tunisie et pour la mise à niveau du système de péage, avec l'introduction de nouvelles méthodes de paiement, notamment la carte bancaire et d'autres solutions électroniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le directeur général a indiqué que les travaux actuellement en cours seront suspendus avant l'Aïd el-Fitr, pour garantir des déplacements fluides aux usagers pendant la période des fêtes, avant de reprendre par la suite. Cette modernisation s'inscrit dans le cadre de la transition numérique et de l'amélioration continue des services aux usagers, visant à réduire les temps d'attente et à sécuriser le paiement sur les autoroutes tunisiennes.