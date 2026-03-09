Ile Maurice: Le vice-président Jean Yvan Robert Hungley en visite officielle à Rodrigues

9 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Jean Yvan Robert Hungley effectuera une visite officielle à Rodrigues du 10 au 13 mars, dans le cadre des célébrations du 58e anniversaire de l'indépendance et du 34e anniversaire de la République de Maurice.

Au cours de ce déplacement, le vice-président participera à plusieurs activités officielles et de sensibilisation. Le mercredi 11 mars, il prendra notamment part à une marche et à une session de sensibilisation contre la drogue et les addictions au gymnase Da Florence Edouard, au collège Ananias André Le Chou, une initiative destinée à encourager les jeunes rodriguais à adopter un mode de vie sain.

Le jeudi 12 mars, il présidera également la cérémonie officielle de la Fête nationale au stade Jean Daniel André, à Camp-du-Roi, en présence des autorités régionales.

Durant son séjour, Jean Yvan Robert Hungley effectuera aussi plusieurs visites et rencontres, notamment au Rodrigues AIDS - Queen Elizabeth Hospital, au musée de Baie-Lascars ainsi qu'au Rodrigues Youth Council. Son retour à Maurice est prévu le vendredi 13 mars.

