Ile Maurice: Agression d'un vendeur et vol de goyaves de Chine

Un vendeur de fruits âgé de 48 ans affirme avoir été victime d'une agression suivie d'un vol dans la soirée du dimanche 8 mars à Mare-d'Australia. Les faits se seraient produits aux alentours de 19 heures alors qu'il se trouvait dans la cour d'une maison de la localité pour effectuer une livraison de goyaves de Chine.

Selon les informations recueillies, le quadragénaire s'était rendu à cette adresse pour remettre un sac contenant environ cinq kilos de goyaves à un client. Alors qu'il s'apprêtait à finaliser la livraison, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, habitant également la région, serait arrivé sur les lieux. L'individu l'aurait soudainement accusé sans raison apparente avant de devenir agressif. La situation aurait rapidement dégénéré. Le suspect aurait alors lancé une pierre en direction du vendeur de fruits, le blessant au passage.

Profitant de la confusion qui a suivi l'agression, le jeune homme se serait emparé du sac contenant les goyaves avant de prendre la fuite. Le sac contenait environ cinq kilos de fruits dont la valeur est estimée à près de Rs 300. La victime a indiqué aux policiers qu'elle ne pouvait pas identifier précisément les fruits volés et qu'aucun témoin n'était présent au moment de l'incident. Elle affirme toutefois être en mesure de montrer aux enquêteurs l'endroit exact où les faits se sont produits.

Très affecté par cette situation, le vendeur explique que la vente de fruits représente sa principale source de revenus et lui permet de subvenir à ses besoins quotidiens. Cet incident l'a profondément bouleversé, d'autant plus que les fruits volés représentaient le fruit de son travail de la journée. Blessé lors de l'agression, il a exprimé le souhait d'être examiné par un médecin et d'obtenir un certificat médical. La police a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire et tenter d'identifier le suspect.

