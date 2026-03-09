Ile Maurice: «Breach of ICTA» - Ashwan Lalljee libéré sous caution

Arrêté durant le week-end pour «Breach of the Information and Communication Technologies Act» (ICTA), Ashwan Lalljee, également connu sous le nom de Pritvee Lalljee, a comparu ce matin, lundi 9 mars, devant le tribunal de Moka. À l'issue de sa comparution, il a été libéré sous caution.

Il a dû fournir une caution de Rs 10 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 30 000.

La police n'a pas objecté à sa remise en liberté. Toutefois, la cour lui a imposé certaines conditions, notamment de ne pas interférer avec les témoins dans cette affaire.

L'arrestation d'Ashwan Lalljee fait suite à deux plaintes déposées par son ex-compagne. La première, consignée le 11 février, concerne une vidéo circulant en ligne dans laquelle il aurait affirmé que le défunt mari de la plaignante serait impliqué dans le meurtre de Soopramanien Kistnen ainsi que dans celui de Manan Fakoo.

Une seconde plainte, enregistrée le 24 février, porte sur des menaces présumées. La plaignante soutient que le suspect l'aurait appelée par téléphone et aurait proféré des menaces à son encontre ainsi qu'à celle de sa fille.

À sa sortie du tribunal, Ashwan Lalljee a réagi face à la presse, affirmant être victime d'accusations infondées. «Inn fer fos case kont mwa, fos akizasion», a-t-il déclaré.

Pour rappel, Ashwan Lalljee s'était récemment retrouvé sous les projecteurs après avoir juré un affidavit dans lequel il affirme détenir des informations concernant les circonstances entourant la mort de Soopramanien Kistnen, retrouvé mort en octobre 2020.