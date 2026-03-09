Ile Maurice: Une fillette frappée par sa mère pour avoir demandé de l'aide pour réviser

Un cas présumé de maltraitance sur mineure a été signalé à la police de Lalmatie, le vendredi 7 mars. Une fillette de neuf ans aurait été violemment frappée par sa mère après lui avoir demandé de l'aide pour réviser ses leçons. Selon les informations rapportées à la police, l'incident se serait produit la veille, vers 17 heures, au domicile familial situé à St-Julien-Village.

L'enfant, en Grade 4 dans une école gouvernementale de la région de Flacq, se trouvait chez elle après l'école. S'apprêtant à réviser ses leçons et à faire ses devoirs, elle aurait demandé à sa mère. Mais cette demande aurait provoqué la colère de cette dernière, âgée de 33 ans. Selon la déposition faite à la police, sa mère lui aurait asséné plusieurs gifles sur les deux joues avant de lui porter un coup au niveau de la bouche. Sous la violence des coups, l'enfant aurait été blessée et elle aurait saigné de la bouche.

Alerté par la situation, son père l'a immédiatement conduite à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance, pour recevoir des soins. Après avoir été examinée, la fillette a pu quitter l'hôpital et rentrer chez elle avec un traitement prescrit par les médecins. La plainte a été enregistrée à la police en présence de la grand-mère de l'enfant. Une autre proche de la famille pourrait également être appelée à témoigner afin d'éclaircir les circonstances exactes de l'incident.

Dans le cadre de l'enquête, la mère a été interpellée par des policiers du poste de Lalmatie. Elle a été arrêtée avant d'être relâchée sous caution durant le week-end. Elle doit toutefois se présenter à nouveau au poste de police ce lundi pour la suite des procédures judiciaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette affaire a suscité une vive émotion dans l'entourage de l'enfant, d'autant plus que l'incident serait survenu alors que la fillette cherchait de l'aide pour ses devoirs. L'enquête policière se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.