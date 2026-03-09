Ile Maurice: Une fête de Holi vire à la violence, un habitant agressé par plusieurs individus

Ce qui devait être un moment de célébration et de convivialité à Triolet s'est transformé en incidents violents. Une fête de Holi organisée dans le quartier a été marquée par un accident impliquant une fillette, suivi quelques jours plus tard d'une agression en groupe contre un habitant.

Les faits remontent au mercredi 4 mars aux alentours de 18 h. Ce soir-là, un habitant de 42 ans se trouvait devant son domicile en compagnie de sa famille pour célébrer la fête de Holi. C'est alors qu'une voiture, conduite par une habitante du voisinage, aurait accidentellement roulé sur le pied gauche de la fillette qui se trouvait à proximité.

Après l'incident, la conductrice aurait poursuivi sa route. Le quadragénaire s'est alors rendu à son domicile pour lui demander des explications. Elle lui aurait expliqué qu'elle avait pris la fuite par panique.

La fillette, souffrant de douleurs au pied, a été conduite à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, pour recevoir des soins.

Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Le frère de la conductrice se serait rendu peu après au domicile du père de la fillette. Il aurait proféré des insultes et tenté de le frapper avec un casque de moto. Le quadragénaire a toutefois réussi à éviter les coups.

Quelques jours plus tard, soit le samedi 8 mars vers 16 h 45, la situation a dégénéré davantage. Alors que le quadragénaire se trouvait près du portail principal de sa maison, il aurait été attaqué par le frère de la conductrice. Celui-ci lui aurait asséné plusieurs coups dans le dos à l'aide d'un tube métallique, provoquant sa chute.

Quatre autres individus seraient ensuite intervenus et lui auraient asséné plusieurs coups de pied avant de prendre la fuite.

Blessé au visage et sur le corps, l'habitant s'est rendu à l'hôpital SSRN, Pamplemousses pour recevoir des soins. Il affirme pouvoir identifier les personnes impliquées, qu'il dit connaître comme étant des résidents du même quartier.

Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.