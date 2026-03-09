Ile Maurice: 450 choux volés en deux jours, un suspect arrêté

Un planteur de 49 ans, habitant L'Avenir à St-Pierre, a signalé un vol dans sa plantation située à Côte-d'Or, dans la région de Moka. Au total, 450 choux prêts pour la récolte ont été volés en deux jours dans des plantations de la région.

Le premier cas a été rapporté le vendredi 6 mars dernier au poste de police de Moka, où 300 choux avaient été dérobés dans une plantation. Le lendemain, le samedi 7 mars, entre 14h30 et 17h30, un autre vol a été commis dans une plantation à Côte-d'Or. Cette fois, 150 choux prêts pour la récolte ont été emportés. La valeur de ce second vol est estimée à Rs 7 500.

Selon les informations recueillies, la plantation n'était pas clôturée et il n'y avait ni caméra de surveillance ni agent de sécurité sur place. Le planteur a toutefois déclaré avoir vu une Mitsubishi blanche quitter la plantation avec des choux chargés à l'arrière du véhicule. Cette observation a éveillé ses soupçons.

Alertés, les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Moka ont ouvert une enquête. Le même jour, un homme de 40 ans, habitant Nouvelle-Découverte a été conduit au poste de police pour être interrogé.

Lors de son interrogatoire, l'homme a reconnu les faits. Des éléments liés au vol ont également été récupérés par la police comme pièces à conviction. Après l'enquête, le suspect a été placé en détention au poste de police de Quartier-Militaire, sur ordre d'un assistant surintendant de police, en attendant sa comparution devant la justice.

Durant son interrogatoire, l'homme a aussi avoué son implication dans le vol signalé le 6 mars, où 300 choux prêts à être récoltés avaient été dérobés. L'enquête se poursuit afin d'établir les faits.