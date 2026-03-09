Sénégal: Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) de Touba - Serigne Abdou Lahad Mbacké, fils de Serigne Fallou salue l'oeuvre éducative

Le complexe Cheikh Ahmadou Khadim (CCAK) de Touba a reçu hier la visite de Serigne Abdou Lahad Mbacké, fils de Serigne Fallou et ancien ambassadeur du Sénégal au Koweït. Il a salué le rôle important de l'institut dans l'éducation des jeunes, notamment ceux de la communauté mouride.

Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, président du CCAK de Touba, a accueilli hier Serigne Abdou Lahad Mbacké, fils de Serigne Fallou, à l'institut. L'occasion a servi à présenter le complexe à l'ancien ambassadeur du Sénégal au Koweït en présence des différents responsables.

Serigne Abdou Lahad Mbacké s'est dit satisfait de sa visite, voyant dans le CCAK une réponse aux critiques selon lesquelles les mourides négligent l'éducation. Pour lui, l'éducation est fondamentale pour adorer Dieu et suivre les enseignements de Serigne Touba. «L'éducation est un pilier de la mouridiyyah», a-t-il souligné.

Pour Serigne Abdou Lahad Mbacké, le savoir acquis par l'éducation permet de connaître Serigne Touba et les fondements du mouridisme. Il a félicité les responsables du CCAK pour leur engagement envers les apprenants, soulignant qu'on ne peut être un vrai mouride sans connaître le fondateur de la confrérie. Il a conclu en priant pour la réussite du projet.