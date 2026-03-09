Sénégal: Équipe nationale - Nobel Mendy vs Malang Sarr, qui pour être la doublure de Moussa Niakhaté

L'un évolue en Espagne, l'autre en France. Ils ont tous les deux plusieurs points en commun, mais on retiendra surtout une chose : leur saison est stratosphérique. Injouable est un mot qui pourrait parfaitement les décrire. Ils partagent également une grande envie de représenter leur pays, le Sénégal. Toutefois, il n'y aura peut-être qu'une seule place. Qui, parmi ces deux défenseurs d'exception, sera convoqué par Pape Thiaw lors de cette fenêtre internationale du mois de mars ?

Il n'y a rien à dire : le Sénégal possède l'un des meilleurs effectifs d'Afrique, et de loin. Devoir choisir entre Malang Sarr et Nobel Mendy, qui seraient tous les deux titulaires dans de nombreuses sélections africaines, en est la preuve. Les deux défenseurs réalisent une saison exceptionnelle dans leurs clubs respectifs.

La fraîcheur de Nobel Mendy

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nobel Mendy s'est déjà mis l'Espagne dans sa poche. Arrivé à l'été 2025 au Rayo Vallecano en prêt en provenance du Real Betis, il n'a pas perdu de temps pour s'imposer. Le défenseur sénégalais enchaîne les grosses performances. Il a notamment muselé des attaquants de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Julian Alvarez. Il a également inscrit deux buts de la tête face à Valence et à l'Atlético de Madrid. Du haut de ses 1,87 m, Nobel est un défenseur moderne, solide dans les duels mais aussi très propre dans la relance grâce à son pied gauche et à une technicité au-dessus de la moyenne pour un défenseur. Il combine ces qualités avec une grande agressivité, qui le pousse parfois à écoper de cartons jaunes ou à concéder des penalties.

Mais il a l'avantage de la jeunesse et peut encore progresser.

L'expérience du haut niveau de Malang

Quant à Malang Sarr, il possède l'avantage de l'expérience. Le défenseur de 27 ans évolue au plus haut niveau depuis plusieurs années. Dès ses 17 ans, il a commencé à jouer au plus haut niveau avec Nice, disputant 32 matchs avec l'équipe professionnelle lors de la saison 2016-2017. Cette année-là, Nice avait terminé troisième du championnat.

Il possède également une expérience européenne, ayant disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa avec Chelsea, Porto ou encore Monaco. Sur le plan de l'expérience, il part donc avec un avantage. Mais ce n'est pas tout. Malang est un défenseur très solide : il est extrêmement difficile de remporter un duel face à lui. Il combine athlétisme, agressivité et excellente lecture du jeu. L'application Sofascore le place actuellement parmi les trois meilleurs défenseurs de Ligue 1, preuve de sa saison exceptionnelle.

Et pourquoi pas les deux ?

Trop de talent ne tue pas forcément le talent. Pape Thiaw pourrait très bien convoquer les trois meilleurs défenseurs centraux gauchers du moment : Moussa Niakhaté, Malang Sarr et Nobel Mendy. Ils réalisent tous les trois une saison de très haut niveau. Une concurrence saine entre eux ne serait que bénéfique pour la sélection sénégalaise.

Chacun possède d'ailleurs ses propres atouts. Si Moussa Niakhaté est un leader naturel en plus d'être un excellent défenseur, Malang Sarr se distingue par sa puissance, tandis que Nobel Mendy apporte sa jeunesse et son envie.

Un changement de système pourrait même permettre à deux d'entre eux d'évoluer ensemble, le troisième servant de rotation. Lors de la finale de la CAN face au Maroc, Pape Thiaw avait mis en place un 3-4-3 en seconde période. Ce système avait bien réussi aux Lions, qui avaient complètement dominé la rencontre. Les Marocains ne parvenaient plus à sortir sous la pression et, à chaque tentative de contre-attaque, la défense composée de Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr et Abdoulaye Seck était déjà en place.

Pape Thiaw pourrait donc continuer avec ce système pour les prochaines échéances.