Tunisie: Ksar Saïd-Régularisation des immeubles SPROLS - Vers une finalisation des titres de propriété

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le siège de la municipalité du Bardo a accueilli, vendredi dernier, une séance de travail décisive consacrée à la situation des immeubles SPROLS de la zone de Ksar Saïd. Sous l'égide du secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité, cette réunion a rassemblé de nombreux acteurs institutionnels, dont des représentants de la société immobilière SPROLS, de la Protection civile, de la STEG, de la SONEDE et de l'ONAS.

L'objectif principal de cette rencontre a été la création d'une commission technique mixte chargée de recenser les infractions et les manquements techniques au sein des bâtiments. Cette étape est indispensable pour permettre à la municipalité de délivrer les procès-verbaux de fin de travaux à la SPROLS, condition sine qua non pour que la société puisse finaliser les procédures de cession des appartements à leurs propriétaires respectifs.

En parallèle, les autorités ont convenu d'intensifier les efforts pour encourager les résidents à constituer des syndics de copropriété. Qu'il s'agisse de syndics bénévoles ou, en cas d'impossibilité, de syndics professionnels, cette structuration est jugée prioritaire pour assurer la pérennité et l'entretien du parc immobilier de Ksar Saïd.

