Tunisie: Une première intervention réussie pour traiter un AVC à l'hôpital universitaire

Une équipe médicale du service des urgences de l'hôpital universitaire de Médenine est parvenue, à la fin de la semaine dernière, à sauver un patient de 64 ans victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), grâce à une intervention de dissolution du caillot sanguin (thrombolyse) réalisée pour la première fois dans cet établissement.

Selon le chef du service des urgences, le Dr Zouhair Yahyaoui, le patient s'est présenté à l'hôpital avec des symptômes aigus, notamment des difficultés d'élocution et une faiblesse motrice au niveau de la partie droite du corps. Face à cette situation, l'équipe médicale est intervenue rapidement en appliquant le protocole thérapeutique en vigueur, en coordination avec plusieurs spécialités médicales. L'intervention a été menée en collaboration avec le service de radiologie de Médenine et le service de neurologie de Sfax, permettant une prise en charge rapide du patient et évitant ainsi les risques de handicap permanent.

Dans une déclaration médiatique, le Dr Yahyaoui a rappelé l'importance de reconnaître rapidement les signes d'alerte d'un AVC, notamment les troubles de la parole, la déviation de la bouche et la faiblesse ou lourdeur des membres. Il a appelé les citoyens à se rendre immédiatement au service des urgences ou à l'hôpital le plus proche dès l'apparition de ces symptômes, soulignant que la rapidité d'intervention constitue un facteur déterminant pour limiter les complications et améliorer les chances de récupération.

