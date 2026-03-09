Tunisie: Ce jeudi à la Bibliothèque diocésaine - Présentation d'un ouvrage consacré aux discours du président disparu Habib Bourguiba

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise, jeudi 12 mars à 20h00 à la Bibliothèque diocésaine de Tunis, une présentation-débat consacrée à l'ouvrage « La gloire et la puissance », une anthologie des grands discours du président disapru Habib Bourguiba.

La rencontre se tiendra en présence du directeur de l'ouvrage, Hichem Abdessamad, et donnera lieu à un échange avec l'historienne Kmar Bendana, chercheuse associée à l'IRMC.

Publié en 2025 par AC Éditions, l'ouvrage dirigé par Hichem Abdessamad est une anthologie critique de seize discours majeurs de Habib Bourguiba. Préfacé par l'historienne Sophie Bessis, ce volume de 619 pages analyse la rhétorique du premier président de la république tunisienne ainsi que son rapport au pouvoir et à l'État. L'ouvrage propose une lecture contextualisée de textes marquants de l'histoire politique tunisienne et s'adresse aux lecteurs intéressés par l'histoire contemporaine du pays.

