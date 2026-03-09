Tunisie: Ligue 1/23e journée/USBG-CA (0-1) - Au bout de la souffrance

Un CA qui n'a rien fait ou presque qui trouve in extremis la voie des trois points face à une USBG qui a tout donné. Benzarti a été chanceux.

Ce sont les matches qui se départagent parfois sur un coup de chance, sur une faute de dernière minute. On joue les derniers instants du match, un coup franc pour le CA joué à deux entre Harzi et Zemzemi. Ce dernier, avance et centre et un jouer de l'USBG commet l'irréparable avec une main évidente.

Un penalty transformé par Zaalouni et un CA chanceux qui ramène trois points inespérés. Pourquoi ? parce que l'USBG a relativement mieux joué, et méritait au moins un point. Parce qu'aussi le CA n'avait pas fourni d'effort pour gagner. A part une action de Khadhraoui (52') qui bute sur Gazzeh, le CA a attendu jusqu'à la 83' pour marquer par Mesmari.

Un but que Amir Ayadi, après consultation de la VAR, a refusé pour faute sur Maaouani (très discutable avec un duel musclé dont l'appréciation est ouverte). Ce n'est pas fini, et l'USBG s'écroule avec cette faute de main et ce penalty qui vaut une très sévère défaite. Chachia (59') avec son tir qui a effleuré le poteau gauche, et avant lui Abdi (32') et une tête mal piquée, sans oublier la supériorité en milieu et sur le côté gauche, l'USBG a manqué de réussite, de confiance pour concrétiser un léger ascendant sur un terrain qu'ils ont mieux quadrillé.

Changements tardifs

Du côté clubiste, c'est un mauvais match au-delà de la victoire. Aucune inspiration, aucun plan de jeu et surtout un onze raté de Benzarti qui a reconduit le duo Ait Malek-Harzi en milieu pour affaiblir ce compartiment et un Mesmari lancé à la place de Chaouat, alors que ça se voyait bien qu'il ne le pouvait pas.

La rentrée de Khan en deuxième mi-temps a donné plus de tonus au milieu, mais il manquait des actions, de l'organisation dans le jeu car les Clubistes balançaient la balle dans tous les sens, et ne jouaient pas une relance facile. Benzarti ne l'a pas vu que tard. Lorsque Chrimi et surtout Kadida sont rentrés, il y avait plus de poids offensif pendant les dernières 10'.

L'USBG de Dalhoum a bien préparé le match, mais cette baisse de régime dans le dernier quart d'heure leur a été fatale. Le CA, avec beaucoup de chance et de réalisme, en étant même « cynique » a gagné trois points en or, mais dans l'avenir, Benzarti ne peut pas rééditer une telle approche s'il veut réussir la course au titre.