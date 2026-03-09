Tunisie: À l'approche de l'Aïd al-Adha - Un aliment d'engraissement à 1000 dinars la tonne

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Dans le cadre des préparatifs pour l'Aïd Al-Adha, l'Office National des Aliments du Bétail a annoncé, lundi 9 mars 2026, la mise à disposition des éleveurs d'un aliment composé destiné à l'engraissement des agneaux durant les dernières phases d'élevage.

Selon un communiqué publié par l'Office, cet aliment, commercialisé sous l'appellation "N6 Eng Plus", sera proposé au prix de 1000 dinars la tonne, soit 50 dinars le sac de 50 kilogrammes. Cette initiative vise principalement à soutenir les petits éleveurs de ruminants et à améliorer la rentabilité de leurs activités, en leur permettant d'optimiser l'engraissement des agneaux à l'approche de la fête du sacrifice.

L'Office précise aussi que les éleveurs pourront s'approvisionner directement auprès de l'usine d'aliments composés de Chenchou, dans le gouvernorat de Gabès, ou au centre de Bougrara, dans le gouvernorat de Sfax. Cette mesure s'inscrit dans une série d'actions destinées à accompagner les éleveurs et à soutenir la filière des petits ruminants, à l'approche d'une période marquée par une forte demande sur les moutons de sacrifice.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.