Tunisie: À l'approche de l'Aïd al-Adha - Un aliment d'engraissement à 1000 dinars la tonne

Dans le cadre des préparatifs pour l'Aïd Al-Adha, l'Office National des Aliments du Bétail a annoncé, lundi 9 mars 2026, la mise à disposition des éleveurs d'un aliment composé destiné à l'engraissement des agneaux durant les dernières phases d'élevage.

Selon un communiqué publié par l'Office, cet aliment, commercialisé sous l'appellation "N6 Eng Plus", sera proposé au prix de 1000 dinars la tonne, soit 50 dinars le sac de 50 kilogrammes. Cette initiative vise principalement à soutenir les petits éleveurs de ruminants et à améliorer la rentabilité de leurs activités, en leur permettant d'optimiser l'engraissement des agneaux à l'approche de la fête du sacrifice.

L'Office précise aussi que les éleveurs pourront s'approvisionner directement auprès de l'usine d'aliments composés de Chenchou, dans le gouvernorat de Gabès, ou au centre de Bougrara, dans le gouvernorat de Sfax. Cette mesure s'inscrit dans une série d'actions destinées à accompagner les éleveurs et à soutenir la filière des petits ruminants, à l'approche d'une période marquée par une forte demande sur les moutons de sacrifice.