Gabon: Le 'Prix Horizon' met en lumière l'excellence scientifique au féminin

À l'occasion de la première édition du concours "Prix Horizon", l'Institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma (IMIPDG) et l'association des femmes médecins et docteurs en sciences oeuvrant pour la santé humaine ( AFEMDOS) ont célébré, ce 7 mars 2026, l'engagement des jeunes filles dans la vulgarisation scientifique.

"Susciter des vocations et briser les tabous par la science", c'est le double défi relevé ce samedi dernier par l'Institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma (IMIPDG) et l'association des femmes médecins et docteurs en sciences oeuvrant pour la santé humaine (AFEMDOS).

Les deux entités ont organisé la finale de la première édition du "Prix Horizon", un concours de vulgarisation scientifique exclusivement dédié aux filles. Ce sont 60 candidats pour 10 finalistes d'élite. Le processus de sélection a été rigoureux.

Sur près de 60 élèves en classe de terminale scientifique issues des établissements du grand Libreville, seul 10 finalistes ont été retenues pour l'ultime étape.

Devant un jury attentif, ces ambassadrices de demain ont dû faire la démonstration de leur éloquence et de leur maîtrise technique.

Le thème de cette année était au coeur des enjeux de santé publique : "la transmission des infections sexuellement transmissibles (IST) et du (VIH) de la mère à l'enfant", durant leurs présentations, ainsi que les enjeux médicaux et sociaux liés à ces pathologies.

L'objectif de cette initiative portée par IMIPDG et l'AFEMDOS dépasse le simple cadre du concours. Il s'agit avant tout, d'encourager les jeunes filles à s'approprier les questions de santé pour mieux les vulgariser auprès de leurs pairs, tout en les incitant à embrasser des carrières scientifique de haut niveau.

" Nous voulons emmener ces jeunes filles, non seulement à vulgariser ce qu'elles ont retenu des IST/VIH, mais également, à s'intéresser davantage à la science" a souligné la présidente l'AFEMDOS.

En récompensant l'excellence et la clarté pédagogique, le "Prix Horizon" s'installe désormais comme un rendez-vous incontournable pour la promotion de leadership féminin dans le paysage scientifique.