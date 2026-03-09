Gabon: Mission du Ministre dans l'Estuaire, le Moyen-Ogooué et la Ngounié

Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, a entamé le jeudi 5 mars 2026 une mission de travail dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

Cette tournée, qui se poursuivra jusqu'au 9 mars 2026, s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de développement du secteur halieutique et de la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'économie bleue, conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

La première journée de la mission a conduit le Ministre à Donguila, où il a visité le chantier de construction du Centre de Pêche destiné à renforcer les capacités des pêcheurs de la localité.

Cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de développement des filières de la pêche et de l'aquaculture impulsée par le Chef de l'État.

La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, pour des échanges avec les autorités administratives et les services locaux des pêches, ainsi que pour la visite de plusieurs infrastructures du secteur.

La mission se poursuit ce 6 mars avec la remise officielle de deux logements d'astreinte de l'administration des pêches de Lambaréné, ainsi que du matériel d'appui aux services locaux, avant la visite de sites de débarquement, de transformation du poisson et d'installations piscicoles.

Les 7 et 8 mars, le Ministre se rendra dans la province de la Ngounié, notamment à Fougamou, Mouila, Lébamba et Mbigou, pour une tournée de terrain auprès des communautés de pêcheurs et des acteurs du secteur.

Depuis Fougamou, il ralliera Mouila par voie fluviale afin de visiter les campements de pêche et les stations piscicoles, de recueillir les doléances des pêcheurs de la partie continentale et d'examiner les conditions de réhabilitation des stations piscicoles publiques, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des secteurs mer, pêche et économie bleue.

À travers cette tournée, le Ministre réaffirme l'engagement du Gouvernement, sous la haute impulsion du Président de la République, à soutenir le développement durable de la pêche et de l'aquaculture et à améliorer les infrastructures au profit des acteurs du secteur.