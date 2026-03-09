Tunisie: Plus d'1,4 milliard de dinars de revenus du travail et forte progression des recettes de tourisme

Les revenus du travail ont augmenté de 6,7%, durant les deux premiers mois de l'année 2026, se situant au niveau de 1,4 milliard de dinars, d'après les indicateurs monétaires et financiers, publiés récemment par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

De même, les recettes touristiques ont évolué de 4,8%, par rapport à la même période de l'année dernière, pour dépasser 1 milliard de dinars. Partant les avoirs nets en devises ont augmenté passant de 23,2 milliards de dinars (l'équivalent de 102 jours d'importation), à la date du 6 mars 2025, à 25,1 milliards de dinars (soit 25,1 milliards de dinars), actuellement.

S'agissant de billets et monnaies en circulation, ils continuent leur tendance ascendante, depuis plusieurs mois, pour dépasser les 27,8 milliards de dinars, en hausse de 19%, au 5 mars 2026. Pour rappel, l'ancien directeur général de la politique monétaire à la BCT, Mohamed Salah Souilem, avait affirmé, dans une déclaration à l'agence TAP, que « la hausse des billets et monnaies en circulation est un résultat évident de la Loi sur les chèques », estimant que « les Tunisiens font un recours massif aux liquidités, en substitution à l'utilisation des chèques ».