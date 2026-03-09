Sénégal: Emploi au pays - Les agents de la fonction publique en hausse, des signaux contrastés dans le privé

Le marché de l'emploi au Sénégal présente des dynamiques contrastées en 2024. Si la fonction publique enregistre une progression de ses effectifs, certaines branches du secteur privé formel connaissent, quant à elles, un léger recul.

Selon les données de la direction de la solde, citée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans le rapport "Situation économique et sociale du Sénégal Ed. 2024), le nombre d'employés dans la fonction publique s'établit à 183 693 agents en 2024.

Cela représente une hausse de 4,0% par rapport à 2023. Cette augmentation, d'après l'Ansd, s'explique notamment par la progression des effectifs dans le secteur de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'artisanat, qui enregistre une croissance de 1,5%. En revanche, le secteur de la santé et de l'action sociale connaît une légère baisse de ses effectifs. Le nombre d'agents passe ainsi de 10 335 en 2023 à 10 323 en 2024, soit un recul de 0,1%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'analyse des mouvements de personnel montre également une évolution notable des recrutements et des départs. Les nouvelles recrues dans la fonction publique s'élèvent à 10 835 en 2024, contre 13 063 en 2023, ce qui représente une baisse de 17,1%. Parallèlement, les départs à la retraite ont fortement augmenté, atteignant 4 495 agents en 2024, contre 3 104 l'année précédente, soit une hausse de 44,8%.

Baisse de 0,6% des emplois dans le privé formel

Dans le secteur privé formel, hors administration publique, la tendance est légèrement à la baisse. Le nombre d'emplois est estimé à 335 653 en 2024, contre 337 751 en 2023, soit un recul de 0,6%.

Cette diminution est principalement liée à la baisse des effectifs dans le secteur industriel, qui enregistre une contraction de 7,0%. Cette situation s'explique surtout par le recul du nombre d'employés dans le sous-secteur des activités de fabrication, où les effectifs ont diminué de 8,3%. Toutefois, certains secteurs continuent de tirer la création d'emplois. La construction affiche la progression la plus importante avec une hausse de 12,4%, suivie du commerce (+2,5%) et des services (+0,3%).