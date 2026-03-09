Congo-Brazzaville: Vie associative - Le projet autonomisation des jeunes dans l'économie bleue, verte et blanche présenté au pays

Le président de la Fondation OTM-RDC, Obed Tsilomboji Muyumbe, a présenté le 8 mars dans la salle Henri-Joseph du quatrième arrondissement, Moungali, devant un parterre de jeunes et des femmes, le projet « Autonomisation des jeunes dans l'économie bleue, verte et blanche » et le triple vernissage qui prévoit, entre autres, la formation des jeunes dans la mise en place des projets.

Organisée par le Forum jeunes responsabilisons-nous et la Fondation OTM avec l'appui du partenaire officiel, le Laboratoire national de santé publique, la stratégie définie dans ce projet d'autonomisation des jeunes vise, a expliqué la coordonnatrice du Forum jeunes responsabilisons-nous, Constely Gavie Issami, à assurer une formation qualifiante optimale des jeunes. Cela pour jouer, d'après elle, un rôle particulièrement noble dans le développement du pays.

« Nous aurons l'expertise de la direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi, également une expérience dans le lancement des projets, mais aussi dans leur mise en place. Ils l'ont fait avec le projet de développement pour l'employabilité des jeunes, ils l'ont fait avec l'ONG Owando pluriel avec les jeunes d'Owando (Cuvette). Aujourd'hui pour ce projet, nous allons aussi nous rendre auprès de cette direction pour bénéficier de leur expérience. Tout le mécanisme, tout ce qui va avec, partira de là », a-t-elle poursuivi.

Selon Constely Gavie Issami, l'objectif est d'accroître l'autonomisation économique des jeunes et femmes en vue de leur meilleure contribution à la réduction des inégalités de genre et de la pauvreté. Pour elle, l'OTM viendra s'installer en République du Congo. Elle a une entreprise et également une fondation. Etant donné que les fondations ont un caractère non-lucratif, c'est l'entreprise OTM qui permet de faire face aux demandes. L' OTM-Congo va s'inspirer des expériences des autres pays tels la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud pour évoluer.

Une visite des stands a sanctionné la rencontre.