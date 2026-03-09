Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe - Italie, Kosovo, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Russie

Italie, 28e journée, 1re division

Cremonense chute à Lecce (1-2), sans Warren Bondo, resté sur le banc.

Défaite également pour le Torino, à Naples (1-2), sans Niels Nkounkou, resté sur le banc également.

Kosovo, 23e journée, 1re division

Drita reprend provisoirement la première place en battant Pristina e Re (3-0). Titulaire, Raddy Ovouka a été remplacé à la 68e minute, à 2-0.

Lettonie, 1re journée, 1re division

Daugavpils débute sa saison par un revers à domicile face à Grobina (0-1). Ceti Taty Tchibanda était titulaire au poste d'axial gauche.

Malte, 26e journée, 1re division

Marsaxlokk perd deux points face à Naxxar (1-1). Christoffer Mafoumbi, titulaire, a cédé sur un tir de 30 mètres de Pahama à la 19e minute.

Marsaxlokk reste troisième avec 18 points et cinq longueurs d'avance sur le 7e, Sliema.

Pays-Bas, 26e journée, 1re division

Titulaire, Brayann Pereira a été remplacé sur blessure dès la 30e minute lors du succès de Nimègue face à Volendam (3-0).

Pays-Bas, 30e journée, 2e division

Den Bosch prend un point sur la pelouse de Willem II (1-1). Titulaire, Kévin Monzialo a d'abord brillé avec ce bon centre au second poteau pour Karlsson dont la tête est repoussée en catastrophe par le gardien local (40e min).

Puis à la 45e minute, il déclenche un contre depuis sa surface, dépose et fixe deux défenseurs et sert Karlsson pour le 1-1, ajoutant une douzième passe décisive cette saison en championnat.

En fin de match, le deuxième meilleur buteur du championnat, avec 15 buts, a pris deux avertissements consécutifs- conduite anti-sportive puis gain de temps alors qu'il allait être remplacé- et a été expulsé. Il sera donc suspendu au prochain match.

Pologne, 24e journée, 1re division

Cracovie s'incline chez le Legia Varsovie (0-1), sans Gabriel Charpentier, absent du groupe.

Le Gornik Zabrze rapporte un point de Lublin (0-0). Titulaire, Yvan Ikia Dimi a été remplacé dès la 55e minute.

Portugal, 5e journée des play-offs, 3e division

L'Academica Coimbra s'impose 1-0 à Varzim, avec Beni Souza titulaire et remplacé à la 89e minute.

L'Academica Coimbra est 2e à un point de la réserve de Guimaraes.

Roumanie, 20e journée, 2e division

Toujours pas de Mavis Tchibota dans le groupe de Sepsi, qui prend un point à Bihor (2-2).

Russie, 23e journée, 2e division

Yenisey bat Kamaz (1-0), avec Emmerson Illoy Ayyet titulaire.