Congo-Brazzaville: L'école primaire de Kayes privée de toiture

9 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

La toiture de l'unique bâtiment abritant les salles de classe de l'école primaire de Kayes, dans la sous-préfecture d'Ongogni, département de la Nkéni-Alima, a été emportée par la pluie diluvienne qui s'était abattue le 3 mars dernier accompagnée d'un vent violent, privant ainsi les élèves d'un cadre d'apprentissage.

Arrivé à Kayes dans le cadre de la campagne électorale, le député d'Ongogni, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, s'est rendu compte de la triste réalité. En effet, outre la toiture de l'école, certains ménages se retrouvent sans abri à la suite de cette tempête qui a causé d'importants dégâts matériels. Les élèves ont exprimé leurs doléances au directeur local de campagne qui leur a demandé de garder espoir.

« Il y a eu une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui a arraché la toiture de l'école et de certaines maisons dont d'autres se sont effondrées. La population nous a soumis cette doléance au cours de la campagne, et bien évidemment, nous allons regarder comment transmettre ces informations aux autorités compétentes. En parallèle, nous essayerons de voir comment régler cette situation qui pose quand même un désastre dans les familles pour essayer de soulager la population », a promis Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

