Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté un village récemment aménagé dans la région de Harari comme un exemple de réussite du développement communautaire.

Il a notamment mis en avant le rôle déterminant de l'implication des communautés locales et de la valorisation des ressources disponibles sur place dans la transformation des zones rurales. Le Premier ministre poursuit actuellement une tournée d'inspection des grands projets de développement dans l'est du pays, notamment dans les villes de Dire Dawa et Harar, entamée hier.

Évoquant le projet situé à Sofi Woreda, plus précisément à Burqa Kebele, le Premier ministre a expliqué que ce petit village illustre concrètement comment une planification harmonisée et l'engagement des habitants peuvent transformer de manière significative les conditions de vie en milieu rural.

« Le corridor rural de la région de Harari Region, situé à Sofi Woreda dans le kebele de Burqa, constitue un petit village modèle développé grâce à la participation active de la communauté et à l'utilisation de matériaux locaux », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce village a été réalisé avec une forte contribution des habitants, illustrant une approche pragmatique du développement rural qui associe savoir-faire traditionnel et planification structurée. Il a ajouté que ce type d'initiative pourrait servir de référence pour d'autres projets similaires visant à renforcer les infrastructures rurales et à améliorer les moyens de subsistance à travers le pays.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion d'une transformation rurale durable, reposant sur la mobilisation des communautés, l'exploitation des matériaux locaux et l'amélioration des services essentiels dans les petites localités. D'après les responsables, cette approche cherche à concilier modernisation et pratiques locales, tout en favorisant une appropriation accrue des projets de développement par les populations concernées.