Ethiopie: Ethio Telecom et ZTE signent un important accord pour étendre le réseau

Addis-Abeba — Ethio Telecom et ZTE Corporation ont signé un important accord visant l'extension et la modernisation du réseau, en marge du Mobile World Congress 2026 à Barcelona.

Cette initiative devrait contribuer de manière significative au renforcement de la connectivité et à l'accélération de l'inclusion numérique à l'échelle nationale en Ethiopia. L'accord prévoit l'extension et la modernisation des infrastructures sur l'ensemble du périmètre opérationnel de ZTE Corporation, couvrant 647 sites réseau, dont 115 situés dans des zones rurales. Selon Ethio Telecom, cette initiative permettra d'améliorer sensiblement la connectivité dans tout le pays tout en élargissant l'accès aux services numériques à haut débit pour les communautés encore insuffisamment desservies.

La directrice générale d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamru, accompagnée de membres de la haute direction de l'entreprise, a par ailleurs tenu plusieurs échanges stratégiques avec les cadres supérieurs de ZTE Corporation à l'occasion de cette rencontre. Une fois finalisé, le programme d'expansion et de modernisation devrait accroître la capacité du réseau, étendre la couverture et améliorer la qualité des services dans l'ensemble des zones opérationnelles gérées par ZTE.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet vise également à porter la couverture 4G à 95,5 % de la population, offrant ainsi à des millions de citoyens, d'entreprises et d'institutions publiques supplémentaires un accès fiable à l'internet mobile à haut débit. D'après les responsables, cette initiative jouera un rôle clé dans le renforcement de l'inclusion numérique, notamment en étendant les services mobiles à haut débit avancés aux zones rurales et aux communautés jusque-là peu desservies.

L'accord est le résultat de longues négociations menées entre la direction d'Ethio Telecom et la haute direction du siège de ZTE Corporation, avec l'appui de l'équipe technique de l'entreprise chargée d'accompagner l'opérateur éthiopien.

Au-delà de l'expansion des infrastructures, les deux parties ont également engagé des discussions tournées vers l'avenir afin d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de transformation d'Ethio Telecom intitulée « Next Horizon Digital and Beyond 2028 ».

Ce partenariat met en évidence la coopération de longue date entre Ethio Telecom et ZTE et traduit leur volonté commune de renforcer l'écosystème numérique de l'Éthiopie grâce à des infrastructures de télécommunications modernes et résilientes.

Selon l'opérateur éthiopien, cette initiative contribuera également au programme global de transformation numérique du pays en élargissant l'accès au haut débit, en facilitant l'émergence de nouveaux services numériques et en renforçant les capacités des communautés, des institutions et des entreprises à travers le pays.

L'entreprise a par ailleurs réaffirmé sa détermination à investir dans des technologies de pointe et à nouer des partenariats stratégiques afin de consolider l'infrastructure numérique nationale et de positionner l'Éthiopie comme un pôle numérique émergent sur le continent africain.