Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed se rend à Harar et visite un village modèle réalisé par la communauté locale

9 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a poursuivi son déplacement régional en arrivant aujourd'hui à Harar, après avoir rempli ses engagements à Dire Dawa.

Selon une publication sur les réseaux sociaux du cabinet du Premier ministre, la ville historique de Harar, surnommée la « ville de l'amour », a accueilli le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew à leur arrivée dans la région de Harari. Cette visite s'inscrit dans le cadre des engagements plus larges du Premier ministre dans l'est de l'Éthiopie. Au cours de son déplacement, le Premier ministre s'est rendu à Burqa Kebele, dans le district de Sofi Woreda, pour découvrir un proje de developpement rural.

Le site consiste en un village modèle, conçu et construit avec la participation active de la communauté locale et l'utilisation de matériaux disponibles sur place. Ce village illustre une approche pratique du développement rural, combinant des techniques de construction traditionnelles et une planification organisée, tout en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre a salué les efforts collectifs des habitants pour créer un cadre de vie moderne, qui marie harmonieusement les styles architecturaux traditionnels de Harari avec des infrastructures essentielles telles que routes, écoles et installations sanitaires. Cette initiative montre concrètement comment l'engagement communautaire et l'utilisation intelligente des ressources locales peuvent favoriser un développement rural durable tout en améliorant les conditions de vie des populations.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.