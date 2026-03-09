Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed se rend à Harar et visite un village modèle réalisé par la communauté locale

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a poursuivi son déplacement régional en arrivant aujourd'hui à Harar, après avoir rempli ses engagements à Dire Dawa.

Selon une publication sur les réseaux sociaux du cabinet du Premier ministre, la ville historique de Harar, surnommée la « ville de l'amour », a accueilli le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew à leur arrivée dans la région de Harari. Cette visite s'inscrit dans le cadre des engagements plus larges du Premier ministre dans l'est de l'Éthiopie. Au cours de son déplacement, le Premier ministre s'est rendu à Burqa Kebele, dans le district de Sofi Woreda, pour découvrir un proje de developpement rural.

Le site consiste en un village modèle, conçu et construit avec la participation active de la communauté locale et l'utilisation de matériaux disponibles sur place. Ce village illustre une approche pratique du développement rural, combinant des techniques de construction traditionnelles et une planification organisée, tout en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité.

Le Premier ministre a salué les efforts collectifs des habitants pour créer un cadre de vie moderne, qui marie harmonieusement les styles architecturaux traditionnels de Harari avec des infrastructures essentielles telles que routes, écoles et installations sanitaires. Cette initiative montre concrètement comment l'engagement communautaire et l'utilisation intelligente des ressources locales peuvent favoriser un développement rural durable tout en améliorant les conditions de vie des populations.