Maroc: Courage et créativité au-delà du handicap

Le court métrage «Les Yeux de l'Espoir» a été projeté récemment au Complexe culturel Anfa de Casablanca lors d'une soirée qui a réuni artistes, professionnels du cinéma, journalistes et un public venu nombreux soutenir une initiative culturelle engagée.

La projection de cette oeuvre, du réalisateur Lotfi Barjy, s'est déroulée dans une ambiance conviviale et émouvante. Elle a suscité une vive émotion parmi l'assistance, qui a chaleureusement applaudi les acteurs pour leur performance et leur implication dans ce projet cinématographique à forte dimension sociale.

Il faut dire que la trame du film interpelle à bien des égards à travers l'histoire inspirante d'Adil Mansour, étudiant universitaire non-voyant qui, par ses multiples talents et sa détermination, démontre que le handicap ne constitue pas une limite à la créativité ni à la réussite.

D'un bout à l'autre de ce récit sensible et humaniste, le réalisateur met en lumière les réalités vécues par les personnes non-voyantes au Maroc, à travers une approche artistique sincère et engagée, tout en portant un message d'espoir et de dépassement de soi.

Lors de cette soirée, organisée par l'Association Arts, Cultures et Créations de l'Université Hassan II de Casablanca, en partenariat avec la Faculté des lettres et des sciences humaines Aïn Chock, un hommage a été rendu à deux personnalités du monde artistique : le scénariste et réalisateur Hassan Benjelloun, figure majeure du cinéma marocain, et Fattah Ngadi, compositeur et acteur de cinéma.

S'exprimant à cette occasion, Hassan Benjelloun a salué l'engagement du réalisateur Lotfi Barjy, soulignant sa persévérance et son dévouement pour le cinéma, malgré ses responsabilités en tant que professeur à l'Université Hassan II.

Le scénariste et réalisateur a également félicité les jeunes artistes ayant participé à cette production, tout en insistant sur l'importance de transmettre l'expérience aux jeunes créateurs et de les accompagner à travers des masterclasses et des projets collaboratifs.

Prenant la parole à son tour, Fattah Ngadi a salué cette belle initiative culturelle et affirmé sa volonté de collaborer avec les jeunes talents dans les domaines de la musique et du cinéma.

L'acteur et directeur du Théâtre El Kanfaoui, Hicham Bahloul, a également saisi cette occasion pour rappeler le rôle déterminant des grands réalisateurs marocains, notamment Hassan Benjelloun, qui ont permis à de nombreux acteurs d'émerger sur la scène cinématographique nationale, à l'instar de Mohamed Naji et Mekouar Saddik. Il a par la suite encouragé les jeunes à s'engager dans les projets cinématographiques à venir.

La soirée a été ponctuée de prestations musicales avec la chanteuse Ihssan Lazrak qui a interprété « Ayam Chiti » de Fairuz ainsi que « Ana Hor » d'Abdelhadi Belkhayat, tandis que Nisrine a repris « Kan Endna Tahoun » de Fairuz, des performances chaleureusement accueillies par le public.

Plusieurs trophées et attestations de mérite ont été remis aux participants et contributeurs du projet. Ainsi, le Prix de Mérite et Reconnaissance a été attribué au réalisateur Lotfi Barjy. Le Prix d'Interprétation Masculine est revenu à Walid Handach, tandis que Lamya Chemsi a reçu le Prix d'Interprétation Féminine.

D'autres distinctions ont été décernées au cours de cette soirée, qui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, dont Image Factory, IHB, LionsGeek, le Complexe Culturel Anfa, le Groupe Scolaire Le Giron, l'Atelier Pouchkine FLSHA et l'École IGA Casablanca. Il s'agit des Prix d'Encouragement (Saad Bouchakou), Prix d'Encouragement - Organisation (Chayma Machallah) et du Prix Réalisation Vidéo Hommage (Rada Bouaita).