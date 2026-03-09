Maroc: La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, reculant de 2,62% à 16.648,74 points (pts). Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, perdait 2,3% à 1.269,05 pts, alors que le MASI ESG, composé des entreprises affichant les meilleures notations ESG, abandonnait 2,76% à 1.137,75 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice reflétant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, lâchait 3,05% à 1.696,68 pts.

Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (-9,98% à 157,45 DH), Fenie Brossette (-9,65% à 295 DH), Jet Contractors (-8,54% à 2.003 DH), M2M Group (-8,44% à 401,05 DH) et Alliances (-7,83% à 386,2 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l'inverse, IB Maroc.com (+4,82% à 64,99 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+3,13% à 1.650 DH), Label Vie (+1,33% à 3.800 DH), Disty Technologies (+1,01% à 305,05 DH) et Afriquia Gaz (+0,98% à 3.700 DH) réalisaient les meilleures performances.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,46%.