Maroc: Ramadaniat WeCasablanca 2026 - Othmane Benmoumen séduit le public casablancais

L'espace culturel Sacré-Coeur à Casablanca a accueilli, vendredi soir, une soirée musicale animée par le chanteur Othmane Benmoumen et sa troupe de musiciens, dans une ambiance festive empreinte d'authenticité.

Cette soirée, qui s'inscrit dans le cadre des activités de "Ramadaniat WeCasablanca - Ramadan à l'esprit bidaoui" a attiré un public nombreux venu savourer un répertoire puisé dans le patrimoine Aïssaoui authentique. Séduit par les rythmes et les chants interprétés, le public a interagi avec ferveur tout au long de la soirée.

Dans une déclaration à la MAP, Othmane Benmoumen, Moqaddem de la confrérie Aïssawa de la ville de Meknès, s'est dit heureux de prendre part aux soirées ramadanesques organisées à Casablanca.

Il a, à cet égard, salué la présence d'un public "de connaisseurs", attaché à l'authenticité et au patrimoine, se félicitant de la forte affluence enregistrée lors de cette soirée, qu'il a considérée comme un honneur pour sa troupe.

M. Benmoumen a également indiqué que le programme proposé repose sur les chants traditionnels Aïssawa, transmis de génération en génération, relevant que ce répertoire continue de rencontrer un franc succès auprès du public.

Ainsi, l'espace culturel Sacré-Coeur accueille quotidiennement, à partir de 21h30, une série de soirées artistiques ramadanesques avec la participation d'artistes et de mounchidines marocains, dont Haj Saïd Berrada, Dalal El Barnoussi, El Houssine Taous, le groupe Zaouia Cherkaouia, Salma Chenouani, Yassine Lachhab, Saad El Kouhen et Mohamed El Mehdi Dahdouh.

Ces rendez-vous proposent une immersion dans les arts du samaâ, du madih, de l'inchad et du tarab, dans une atmosphère mêlant élévation spirituelle et richesse patrimoniale, reflet de la diversité culturelle marocaine.

En parallèle au programme des soirées, l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca accueille, durant les week-ends à partir de 11h00, une série d'ateliers artistiques portant sur la calligraphie arabe, la poterie et le dessin, avec pour objectif d'encourager la créativité et d'offrir des espaces d'apprentissage et d'interaction culturelle au profit des différentes tranches d'âge.

Organisée en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca, la Direction régionale de la Culture de Casablanca-Settat et le Conseil local des Oulémas de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, cette manifestation s'inscrit dans un programme culturel et artistique intégré visant à animer les nuits du mois sacré et à renforcer le rayonnement culturel de la capitale économique.

Initié par la Société de Développement Local Casablanca Events & Animation, cet évènement s'inscrit dans une approche participative visant à renforcer la présence de la culture dans l'espace public et à consolider les valeurs de rencontre et d'ouverture durant le mois sacré.