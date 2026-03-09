Maroc: Sanaa Abouzaid, une success story marocaine dans le monde du financement international

A des milliers de kilomètres de Casablanca, où tout a commencé pour Sanaa Abouzaid, cette jeune Marocaine dirige, depuis la capitale mexicaine, l'une des principales plateformes de l'action mondiale en matière de financement du développement.

Directrice régionale pour le Mexique et l'Amérique centrale à la Société financière internationale (IFC), filiale du Groupe de la Banque mondiale, elle est ainsi la première femme marocaine à accéder à cette haute fonction au sein de cette institution financière internationale.

Depuis son bureau à Mexico, d'où elle chapeaute une région qui englobe le Mexique et six pays d'Amérique centrale en plus de la République Dominicaine, Sanaa Abouzaid dirige des équipes multinationales et chapeaute des programmes d'investissement et de financement visant à soutenir le secteur privé, à stimuler la croissance économique et à créer des emplois dans cette région du monde.

L'IFC, l'une des cinq institutions composant le Groupe de la Banque mondiale, joue un rôle clé dans le soutien aux économies en développement, explique Mme Abouzaid à la MAP. L'intervention financière de l'institution inclut notamment le financement des banques qui soutiennent les PME, considérées comme un levier essentiel de croissance économique et de création d'emplois.

Cette intervention permet également d'investir dans de grands projets d'infrastructure, comme les routes, les ports et les aéroports, ainsi des projets stratégiques comme l'élargissement du canal de Panama, explique-t-elle.

Et de préciser à cet égard que le volume des prêts et des investissements supervisés par l'IFC au Mexique et en Amérique centrale a ainsi dépassé quatre milliards de dollars et devrait atteindre les six milliards d'ici juin prochain, un record réalisé durant sa première année à ce poste.

Le brillant parcours international de Sanaa Abouzaid trouve ses racines dans l'école publique marocaine, dont elle se dit fière d'être "un pur produit". Après avoir décroché un baccalauréat en sciences expérimentales, elle rejoint l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE) à Casablanca, où elle se spécialise en finance et en comptabilité.

Dès son jeune âge, la passion de Sanaa Abouzaid pour la langue anglaise constitue sa fenêtre sur le monde, nourrissant son rêve de poursuivre ses études supérieures aux Etats-Unis. Une fois le diplôme en poche, elle exerce pendant deux ans dans un cabinet international d'audit, avant de postuler pour une bourse Fulbright, qui lui permet de décrocher un master en finance et investissement à l'Université George Washington.

C'est à partir de là que Sanaa Abouzaid entame sa carrière à la Banque mondiale dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, où elle fait ses preuves rapidement, notamment en publiant un ouvrage sur la gouvernance des entreprises familiales, traduit en plus de vingt langues et devenu une référence pour de nombreuses entreprises, experts et universités à travers le monde.

Au fil des années, l'experte marocaine voit ses responsabilités s'élargir au sein de la Banque mondiale, où elle est chargée de superviser les programmes de gouvernance d'entreprise en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Après quinze ans au siège de l'institution de Bretton Woods aux Etats-Unis, Sanaa Abouzaid entame une nouvelle expérience en tant que responsable du financement international pour l'Amérique centrale. Depuis le Panama, elle supervise pendant cinq ans l'élaboration de la stratégie de l'IFC dans la région, l'identification des secteurs prioritaires d'investissement, ainsi que le développement des relations de travail avec les chefs d'Etat, les gouvernements et les ministres des Finances.

Cette expérience marque une étape charnière qui lui ouvre la voie de la promotion au poste de directrice régionale de la Société financière internationale pour le Mexique, l'Amérique centrale et la République dominicaine.

Experte polyglotte, Sanaa Abouzaid a aussi publié plusieurs articles dans des revues internationales spécialisées et participe régulièrement à des conférences et séminaires internationaux consacrés aux questions de gouvernance et de développement économique.

Outre son domaine d'expertise, la responsable marocaine à la BM accorde une attention particulière à la question de l'autonomisation des femmes et au renforcement de leur présence dans les postes de décision. Elle souligne à cet égard que l'éducation demeure la clé de voûte de la mobilité sociale et professionnelle.

Son message à la femme marocaine, dont elle salue la persévérance et la ténacité, se résume dans l'importance capitale de l'éducation, notamment en cette période de grandes transformations technologiques et d'intelligence artificielle.

Sanaa Abouzaid insiste aussi sur les valeurs du travail et de la persévérance qui lui ont été inculquées dès son jeune âge, soulignant que les défis professionnels ne consistent pas à rechercher un équilibre parfait entre vie privée et vie professionnelle, mais à faire preuve de persévérance et à savoir hiérarchiser ses priorités.