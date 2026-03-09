Maroc: Port de Mehdia - Baisse de 27% des débarquements de pêche en janvier

Les quantités débarquées des produits de la pêche côtière et artisanale au port de Mehdia ont affiché une baisse de 27% en janvier dernier, atteignant 896 tonnes (T) contre 881 durant la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces produits a également chuté de 81% à près de 4,5 millions de dirhams (MDH), contre environ 24,4 MDH à la même période en 2025, précise l'ONP dans son rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc au titre du mois de janvier 2026.

Quant aux quantités débarquées de poissons pélagiques dans ce port, elles ont reculé de 8% au cours du premier mois de l'année en cours, atteignant 645 T d'une valeur d'environ 4,3 MDH contre 700 T, soit 5,6 MDH durant la même période de l'année précédente, ajoute la même source.

Par ailleurs, les captures de poisson blanc ont progressé de 4% en janvier dernier, totalisant 3 T pour une valeur de 86.000 DH, contre plus de 91.000 MDH en glissement annuel (-6%), rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les céphalopodes, les quantités débarquées ont accusé une importante baisse de 99% à 2 T pour des recettes de 117.000 DH (-99%), de même que pour les crustacés, dont les débarquements ont baissé de 55% à 1 T, générant des revenus de plus de 34.000 MDH (+53%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 24.151 T en janvier dernier, en baisse de 21% par rapport à janvier 2025. En valeur, ces débarquements ont augmenté de 5% à plus de 1,48 milliard de dirhams.