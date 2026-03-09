Sénégal: Naissance d'un nouveau syndicat dans le transport routier affilié à la Cnts - Pierre Mbakhane Gomis aux commandes

Un nouveau syndicat des acteurs du transport routier a vu le jour à l'issue d'un congrès qui s'est tenu à Mbour, au cours du week-end, marquant une étape importante dans l'organisation du secteur. Baptisée « Syndicat Nouvelle Vision des Transports Routiers », cette structure entend porter une nouvelle dynamique de défense des intérêts des travailleurs du transport.

Présent lors de la rencontre, Ibrahima Sène représentant Mamadou Diouf, le coordonnateur départemental de l'union de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a salué l'initiative. Mandaté par le secrétaire général de la centrale syndicale, il a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du congrès. « Vous avez assisté à la naissance d'un nouveau syndicat, un syndicat porteur d'une nouvelle vision », a-t-il déclaré, précisant qu'il représentait à la fois le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, et le bureau confédéral de la centrale.

A l'issue des travaux, P.M. Gomis a été élu secrétaire général du nouveau syndicat. Selon les organisateurs, cette élection s'est déroulée dans un climat consensuel, les participants ayant exprimé leur adhésion de manière unanime. Le nouveau syndicat a également officialisé son affiliation à la CNTS, renforçant ainsi les rangs de la centrale syndicale dans le secteur du transport routier. Le représentant syndical a profité de l'occasion pour féliciter le nouveau secrétaire général ainsi que l'ensemble du bureau mis en place. Il a salué l'engagement et le parcours du responsable élu, qu'il a décrit comme « un syndicaliste déterminé » ayant déjà accompli un travail important tant au niveau départemental que national.

« Nous avons beaucoup de considération et de respect pour lui. C'est un acteur engagé qui oeuvre depuis longtemps pour l'amélioration des conditions des travailleurs », a-t-il souligné. L'orateur a également exprimé sa gratitude à l'endroit des professionnels des médias pour leur présence et leur rôle dans la diffusion de l'information. Interrogé sur la pertinence de la création d'un nouveau syndicat dans le secteur, le nouveau responsable a expliqué que cette initiative s'inscrit dans une logique d'actions sociales et de défense des intérêts des travailleurs, rappelant que tous les secteurs professionnels ont besoin d'organisations capables de porter leurs revendications et d'accompagner les acteurs dans leurs activités.

Avec la création de « Nouvelle Vision des Transports Routiers », les initiateurs espèrent contribuer à une meilleure organisation du secteur et à une représentation plus efficace des professionnels du transport au Sénégal.