Sénégal: Inauguration de « corps résistant » à Sorano - L'art convoque la bravoure des femmes de Nder

L'exposition « Corps Résistant » se veut en effet un hommage vibrant aux femmes de Nder. En 1820, face à l'envahisseur, ces femmes du Walo refusèrent l'esclavage et la captivité en s'immolant par le feu. Devant un parterre d'amateurs d'art, de professionnels de la culture et de passionnés d'histoire, Madame Oumou Diakhaté, directrice générale du Théâtre national Daniel Sorano, a lancé ce samedi, 7 mars 2026 l'exposition « Corps Résistant. Jusqu'au 7 avril, la galerie du premier étage du théâtre accueille les oeuvres du plasticien Abdourahmane Fall, lauréat du Festival National des Arts et Cultures (FESNAC) 2023.

Le choix de cette date d'ouverture, loin d'être anodin, porte en lui une double charge symbolique que Madame Diakhaté a tenu à souligner avec force. « Nous aurions pu choisir n'importe quelle date pour ouvrir cette exposition. Nous avons choisi celle-ci, le 7 mars 2026, veille de la journée internationale des droits des femmes », a-t-elle déclaré, avant de plonger son auditoire dans les pages les plus héroïques de l'histoire sénégalaise.

L'exposition « Corps Résistant » se veut en effet un hommage vibrant aux femmes de Nder. En 1820, face à l'envahisseur, ces femmes du Walo refusèrent l'esclavage et la captivité en s'immolant par le feu. Un acte que la directrice générale a qualifié non pas de désespoir, mais de « souveraineté absolue ». « Ce soir, leurs cendres parlent encore et nous sommes là pour les entendre », a-t-elle lancé, établissant un lien spirituel entre le sacrifice des héroïnes du passé et la cérémonie du jour.

C'est dans cet esprit de mémoire agissante que s'inscrit le travail d'Abdourahmane Fall. Pour Madame Diakhaté, l'artiste ne se contente pas de documenter ou de commémorer. « Il ne peint pas des femmes, il restitue des présences », a-t-elle expliqué, saluant un art qui « invoque » plus qu'il n'archive. À travers ses pigments puisés dans la terre du continent, ses gravures et ses gestes précis, Fall donne vie à ces « corps résistants », ces femmes debout qui ont traversé l'histoire. L'exposition devient ainsi un espace où le passé et le présent se rencontrent, où la matière et l'esprit se mêlent.

La cérémonie a également été l'occasion pour la directrice de rappeler le rôle moteur des Industries culturelles et créatives (ICC) dans le développement du Sénégal. Elle a salué le partenariat avec le Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU) et l'École Nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC). « Accueillir le corps résistant, ce n'est pas seulement ouvrir une galerie. C'est démontrer que la création contemporaine africaine est une industrie à part entière, porteuse de valeurs économiques et d'identité souveraine », a-t-elle affirmé, remerciant au passage le commissaire Yoro Sisoko pour sa rigueur.

En ouvrant les portes du Théâtre national Daniel Sorano à cette exposition jusqu'au 7 avril 2026, Madame Oumou Diakhaté invite le public à poser un regard neuf. « Revenez, amenez ceux que vous aimez, amenez surtout ceux à qui l'histoire n'a pas encore été racontée », a-t-elle conclu, espérant que face à ces oeuvres, les visiteurs sauront entendre le message de courage et de dignité que portent les « Corps Résistants ».