Sénégal: Saint-Louis - Premier pèlerinage diocésain de Savoigne - 1300 pèlerins réunis dont 585 marcheurs qui ont bravé 22 kilomètres

Le sanctuaire marial de Notre Dame de Savoigne, Salut des Infimes a abrité ce week-end la première édition du pèlerinage diocésain de Saint-Louis. Plus de 1300 pèlerins dont 585 marcheurs s'y ont donné rendez-vous pour se recueillir auprès de la Vierge Marie. La messe solennelle a été présidée dimanche par l'Évêque dudit Diocèse, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, qui a souligné l'importance et la particularité de ce sanctuaire marial qui abrite des reliques précieuses de plusieurs saints.

« Je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur avec tous les pèlerins qui ont accouru au pied de Notre Dame de Savoigne, leur dire toute notre joie d'être au pied de Marie à travers son fils de toute notre reconnaissance à Dieu. C'est une première édition et les jeunes ont vraiment répondu présents. J'ai demandé à tous ceux qui ont effectué ce pèlerinage de se laisser mener également vers d'autres lieux et ces premiers lieux, ce sont les hommes et les femmes qui vivent avec nous, ce sont nos familles, c'est notre société, c'est notre pays, c'est le monde entier », a rappelé Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye.

Il a magnifié également le succès de cet événement qui, dit-il, dépasse les attentes initiales. Revenant sur la particularité de ce sanctuaire marial de Savoigne, il dira que c'est le Père Zanaboni, qui appartenait à une congrégation et qui est venu s'installer au pied d'une colline à travers bien sûr une relation qui était là. Et je crois qu'il a dû recevoir du Seigneur cette mission, j'en suis convaincue. Et cette mission a abouti aujourd'hui à l'érection de ce sanctuaire de Savoigne qui est consacré à la paroisse de Saint Blaise et Saint-Généreux, mais la paroisse est consacrée à Notre Dame de Savoigne », a-t-il fait savoir avant de rappeler que ce que le Père Zanaboni a apporté comme richesse dans ce sanctuaire est unique dans notre pays, et peut-être même en Afrique.

« Toutes les reliques de nos ancêtres, de la foi reposent ici. Je crois que hors de Rome, il ne devrait pas en exister beaucoup. Donc ça, c'est notre fierté, mais aussi notre responsabilité, non seulement d'y attirer les gens pour qu'ils puissent venir y prendre des grâces, mais aussi eux-mêmes constituaient la mémoire vivante de nos prédécesseurs dans la foi. Donc c'est un sentiment vraiment de gratitude », a dit Monseigneur Ndiaye.

Il n'a pas manqué de prier pour le repos de l'âme de ce défunt Père pour qui il dit avoir une pensée pieuse. Pour le Directeur diocésain des oeuvres catholiques de Saint-Louis, Abbé Jean Laurent Preira, le bilan est satisfaisant. Il donne rendez-vous aux jeunes l'année prochaine pour la seconde édition de ce pèlerinage marial de Savoigne. Une mini-veillée de prières sanctionnée par l'exposition du Saint Sacrement et une série de prières du chapelet et de la miséricorde divine ont marqué cet événement.