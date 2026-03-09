Congo-Kinshasa: De la réforme du Code de la famille aux lois contre les violences - Comment les droits des femmes ont-ils évolué au pays

9 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Si la législation a connu des réformes majeures, de la réforme du Code de la famille à l'adoption de lois contre les violences basées sur le genre, qu'en est-il de leur application concrète et de la réalité vécue par les Congolaises ?

Caroline Pindi Norah en parle avec Jocelyne Musau. Elle est activiste engagée pour la défense et la protection des droits des femmes, présidente de l'ASBL Mille et un espoir (MIES) et country chair de l'aile « Lutte contre les VBG » du Club G100, qui réunit les 100 femmes les plus influentes en RDC.

