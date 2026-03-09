Congo-Kinshasa: Operations conjointes FARDC-UPDF - 4 bastions des ADF détruits à Mambasa

La coalition des Forces armées congolaises et ougandaises ont annoncé lundi 9 mars 2026 avoir détruit quatre bastions des rebelles des ADF et tué plusieurs de leurs éléments dans la localité d'Ekulungu en territoire de Mambasa (Ituri).

Ces opérations militaires se sont déroulées du 5 au 8 mars dernier, dans la région de Mugbere précisément à Ekulungu dans le territoire de Mambasa. Selon l'administrateur militaire adjoint de territoire, les FARDC et les UPDF ont détruit quatre bastions de ces rebelles, dont la plus grande qui porte le nom de Mungusu.

Dans ce dernier fief, plusieurs éléments des ADF ont été tués dans le bombardement, dont quatre de leurs officiers. Parmi les victimes, figure le médecin soignant du chef de guerre des ADF, Moussa Baluku.

Un dépôt de vivres de ces rebelles a également été récupéré par les forces coalisées, ainsi qu'une caméra. Au cours de ces opérations, dix otages ont été libérés des mains de leurs ravisseurs.

Des sources locales affirment que des détonations d'armes lourdes ont été entendues de nouveau ce lundi matin dans la même région. Des acteurs socio-politiques locaux saluent la traque de ces rebelles, qui ont endeuillé la région depuis des années.

Le député provincial Gilbert Sivamwenda demande aux FARDC et UPDF d'orienter leurs opérations vers Karo, où ces rebelles sont en errance et insécurisent les populations.

Il y a environ deux semaines, le chef d'état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et renseignements, s'était rendu sur place à Mambasa pour redynamiser les opérations conjointes « Usujaa » entre les FARDC et les UPDF dans cette région.