Sénégal: National 1 masculin - L'ASC Ville de Dakar et Douanes dominent les poules A et B

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes de l'ASC Ville de Dakar et de l'AS Douanes sont en tête des poules A et B du championnat National 1 masculin de basket masculin, à l'issue de la sixième journée jouée ce week-end.

L'ASC Ville de Dakar, championne sortante, a poursuivi son bon début de saison en battant largement (99-52) Louga Basket Club.

La formation masculine de la ville de Dakar peut, en cas de victoire lors de la prochaine journée, valider son billet pour les plays-off.

Comme l'ASC Ville de Dakar, l'AS Douanes est à une victoire des plays-off, après leur victoire (67-59) sur Mermoz.

Voici les résultats de la sixième journée

Poule A :

Tivaoune-Port (74-73), ASC Ville de Dakar-Louga BC (99-52), DUC-Guédiawaye BA (45-50), RS Yoff-Bopp (64-80)

Poule B :

ABAZ-US Ouakam (51-57), Mermoz-Douanes (59-67), Jeanne d'Arc-UGB (71-73), US Rail-ASFA (85-63)

