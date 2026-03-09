Sénégal: Le partenariat public-privé, 'levier structurant' de la formation professionnelle, rappelle un officiel

Dakar — Le partenariat public-privé doit être envisagé comme un pilier structurant de la transformation du système de formation professionnelle et technique, a déclaré, lundi, à Dakar, le secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle et technique, Mamadou Camara Fall.

"Le partenariat public ne plus être envisagé comme une option ponctuelle, il doit désormais s'inscrire comme un pilier structurant de la transformation de notre système de formation professionnelle et technique", a-t-il dit.

M. Fall présidait l'ouverture officielle d'un atelier de partage de la feuille de route et des résultats du diagnostic des partenariats public-privé dans le secteur de la formation professionnelle et technique. L'étude a été financée par l'Agence française de développement (AFD) à travers Cap Compétences et le cabinet Expertise France.

Selon M. Camara, cette problématique est d'un enjeu "fondamentalement stratégique" dans un contexte où le Sénégal "ambitionne d'accélérer sa transformation économique et de renforcer la compétitivité de ses secteurs productifs". Il en résulte que "le développement du capital humain et des compétences, devient un impératif national".

Pour Mamadou Camara Fall, la formation professionnelle doit jouer un rôle déterminant dans la préparation des compétences dont l'économie sénégalaise a besoin pour soutenir la croissance, l'innovation et l'emploi.

Le partenariat public-privé constitue, à cet égard, "un levier essentiel pour améliorer la pertinence des formations, renforcer l'adéquation entre formation et emploi et favoriser l'inscription professionnelle durable des jeunes".

Il estime que pour relever ce défi, la mobilisation du secteur privé apparait non seulement nécessaire mais "véritablement incontournable".

A l'en croire, "il ne s'agit nullement d'un désengagement de l'État mais bien de la construction d'un partenariat mature, équilibré et orienté vers des résultats dans lequel chaque acteur assume pleinement sa part de responsabilité dans le développement des compétences et la promotion l'emploi".

Le représentant du secteur privé, Papa Mohamadou Mbareck Diop, a salué cette initiative visant à élaborer une "feuille de route" pour la dynamisation du partenariat public-privé dans la formation professionnelle et technique, "l'un des enjeux stratégiques du développement au Sénégal".

Il a souligné la nécessité de renforcer le lien entre formation et entreprises à travers le partenariat public-privé.

"L'expérience internationale est très claire. Les pays qui réunissent le mieux l'insertion professionnelle des jeunes sont ceux où l'entreprise est pleinement intégrée dans la gouvernance, la conception et la mise en oeuvre des systèmes de formation", a dit M. Diop.

Pour la réussite de cette transformation, le secteur privé sénégalais attend des autorités une reconnaissance de l'entreprise comme un acteur central de la formation, la création d'un environnement "réellement incitatif" pour les entreprises formatrices et l'accélération du développement de la formation en alternance et la formation duale.