Sénégal: Balla Moussa Fofana - 'Les femmes sont le moteur discret de l'administration'

Diamniadio — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a rendu lundi hommage aux femmes de son département, les qualifiant de "moteur discret, mais puissant" de l'administration, tout en saluant leur rigueur, leur créativité et leur résilience.

"Vous êtes le moteur discret, mais puissant de notre administration. Vous incarnez la rigueur, la créativité et la résilience. Mon voeu le plus cher est que nous n'ayons plus besoin d'une journée pour penser à vos droits, mais qu'il soit une réalité chaque jour, dans chaque projet, dans chaque réforme", a-t-il déclaré.

M. Fofana s'adressait aux femmes de la cellule genre de son ministère qui célébraient la Journée internationale des femmes, sur le thème "Réformes territoriales et accès au logement des femmes : Quelles opportunités pour une justice spatiale et sociale".

"Cette journée doit marquer le point de départ d'une stratégie concrète. Pour cela, nous devons institutionnaliser l'inclusion. Le développement durable exige la participation active des femmes", a indiqué le ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il dit avoir demandé aux différentes directions du ministère de l'Urbanisme "d'intégrer l'inclusion dans leurs indicateurs de réussite".

"Nous avons la chance d'avoir des femmes d'exception, inspirées et resautées dans l'architecture, dans l'urbanisme et au niveau des collectivités territoriales. Nous allons mettre leurs succès en lumière pour susciter des vocations et bâtir un réseau d'experts influents", a-t-il indiqué.

Balla Moussa Fofana a en outre souligné l"'opportunité historique" que représente à ses yeux les grandes réformes territoriales en cours.

"C'est le moment de passer d'une justice déclarative à une justice spatiale et sociale. Une justice spatiale, c'est garantir que la réforme foncière et les programmes d'habitat ne laissent personne au bord du chemin", a indiqué M. Fofana.

Selon lui, une justice sociale, "c'est faire du logement un levier d'autonomisation économique des femmes, c'est leur donner les moyens d'être propriétaires, d'entreprendre depuis leur domicile, de bâtir un patrimoine pour leurs enfants".

"L'innovation sera notre levier pour sécuriser les droits fonciers des femmes et simplifier leur accès aux crédits immobiliers avec l'appui de nos partenaires", a-t-il lancé aux femmes de son département.