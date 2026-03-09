Sénégal: Fatick - 70 tablettes numériques remises aux filles de l'élémentaire

Fatick — L'inspection d'académie de Fatick a distribué, lundi, 70 tablettes numériques aux meilleures élèves des classes de CE2 et CM1 des écoles élémentaires de la commune, au nom de l'amicale des femmes de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP).

Cet appui de l'amicale des femmes de l'ARTP vise à encourager "l'excellence scolaire et de soutenir l'éducation des filles", dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme.

"Nous avons choisi 70 filles ayant de bonnes moyennes au semestre, dans les quatorze écoles élémentaires de la commune. Elles vont disposer de tablettes numériques pour les accompagner dans leurs enseignements apprentissages", a expliqué Mbacké Thioune, secrétaire général de l'inspection d'académie de Fatick.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise de ce don, en présence du maire de Fatick, Matar Ba, du collectif des directeurs d'écoles, des enseignants et des parents d'élèves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inspecteur Mbacké Thioune a indiqué que des applications vont être installées sur les tablettes offertes aux récipiendaires pour aider les jeunes à s'exercer et réviser leurs cours.

Il a précisé qu'en collaboration avec les directeurs d'écoles, un suivi sera fait sur "la différence entre les élèves disposant de tablettes numériques et ceux qui n'en disposent pas dans le but d'éviter que cela impacte sur leurs études."

" Au-delà de la reconnaissance du mérite, ce don de tablettes contribue également à renforcer l'introduction du numérique dans les apprentissages, un levier essentiel pour accompagner les enseignants et les élèves dans l'amélioration de la qualité de l'éducation", a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général de l'IA a réaffirmé la volonté de l'inspection de mettre en place une stratégie d'accompagnement visant à renforcer, sécuriser et valoriser l'utilisation du numérique dans les écoles.