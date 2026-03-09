Sénégal: Le DG de la Fonction publique appelle les syndicats à l'apaisement et à la reprise du travail

Dakar — Le directeur général de la Fonction publique, Ibrahima Dieng, a lancé un appel à l'apaisement et à la reprise du travail dans les secteurs sociaux en grève, parallèlement à la poursuite du dialogue pour trouver des solutions durables aux doléances des syndicats.

"Je voudrais faire un appel à l'apaisement pour que les gens reprennent le travail et qu'on continue à discuter, la main dans la main. Je pense que c'est en procédant de la sorte que nous allons trouver une solution durable [aux problèmes des travailleurs]", a-t-il notamment dit dans un entretien avec l'APS.

Selon le directeur général de la Fonction publique, les discussions avec les syndicats sont appelées à se poursuivre tout au long de l'année pour favoriser un climat social serein.

Il estime que la consolidation des acquis économiques du pays passe par la mobilisation de tous les acteurs autour des enjeux de développement du pays, signalant à ce sujet que la balance commerciale du Sénégal est désormais excédentaire, un signal qu'il juge positif.

Ibrahima Dieng a souligné le caractère névralgique des secteurs de l'éducation et de la santé, ce qui doit, à ses yeux, inciter à la reprise du travail pour garantir la continuité des services publics.

"On ne peut pas bâtir un pays sans une bonne éducation, ni un système de santé performant", a-t-il déclaré avant de réaffirmer la disponibilité de l'administration à continuer le dialogue avec les partenaires sociaux.

Il a toutefois insisté sur la nécessité, pour les acteurs concernés, de s'inscrire dans une démarche fondée sur la concertation et la recherche commune de solutions.

M. Dieng a réitéré son engagement en faveur du dialogue social et du renforcement du partenariat entre l'administration et les travailleurs des secteurs concernés, non sans saluer l'engagement des différentes administrations impliquées dans les négociations.

Il a également remercié les partenaires sociaux pour la qualité des échanges, marqués par la cordialité, le respect et la considération mutuelle, soulignant l'importance de la collaboration pour la pacification du climat social.

"C'est un dialogue serein que nous tenons, dans le respect et la responsabilité. Cela nous permet également de faire des progrès notoires", a-t-il relevé, en parlant notamment des discussions avec les organisations syndicales du secteur de l'enseignement.

"La promotion du dialogue social, comme facteur de prévention et de résolution des conflits, est une orientation que nous avons reçue des autorités", a-t-il souligné, en disant fonder "un grand espoir" sur une issue bientôt favorable aux discussions en cours.

Il a indiqué que ses services ont rencontré récemment le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (SATSUS) pour examiner leurs attentes concernant un nouveau décret relatif au reclassement des techniciens supérieurs.

D'autres rencontres ont également eu lieu avec la Fédération des syndicats de la santé (F2S) et le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SD3S), afin d'examiner leurs plateformes revendicatives, selon Ibrahima Dieng.

"Nous avons également discuté, ces dernières semaines, avec la Fédération And Gueusseum", a-t-il ajouté, affirmant que ces échanges se poursuivent même avec des syndicats qui ne sont pas engagés dans des mouvements de grève.

Selon Ibrahima Dieng, cette démarche vise à anticiper les crises sociales et à maintenir un climat de concertation permanent.

Le directeur général de la Fonction publique a, par ailleurs, annoncé la poursuite de ces concertations avec d'autres secteurs, notamment les syndicats de la justice, dont les greffiers, qui doivent être reçus prochainement pour discuter de leur reclassement à l'issue de leur formation au Centre de formation judiciaire (CFJ).

Des rencontres sont également prévues avec les syndicats du secteur primaire dans les prochains jours.

Aussi, a-t-il lancé un appel à l'apaisement, invitant les travailleurs à privilégier la reprise du travail afin de permettre la poursuite des discussions tout au long de l'année en vue de solutions durables.

Sur le plan économique, il a relevé des signaux jugés encourageants, citant notamment l'amélioration de la balance commerciale du pays, un indicateur selon lui positif à consolider pour maintenir le Sénégal "sur une dynamique de progrès".