Sénégal: Début mercredi des tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 débutent simultanément mercredi à Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico) et Istanbul (Turquie).

Ils se poursuivront jusqu'au 17 mars prochain avec la participation de 24 équipes au total.

Cinq équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit de l'Allemagne (pays hôte), des États-Unis (AmeriCup 2025), de la Belgique (EuroBasket 2025), de l'Australie (Asia Cup 2025) et du Nigeria (AfroBasket 2025).

Elles participeront toutefois à ces tournois à l'issue desquels les onze billets restants seront distribués.

L'équipe nationale féminine du Sénégal est arrivée à San Juan pour prendre part au tournoi prévu à Porto-Rico.

Le sélectionneur des Lionnes, Cheikh Sarr, a publié samedi une liste de 13 joueuses retenues pour ce tournoi.

Les Lionnes ont bouclé, la veille, leur stage de préparation au stadium Marius Ndiaye, à Dakar.

Le Sénégal va évoluer dans le groupe B, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie.

Les demi-finalistes de l'Afrobasket dernier vont entrer en lice face aux Etats-Unis, mercredi, avant de se frotter à l'Espagne (jeudi), puis la Nouvelle Zélande (samedi), Porto Rico ensuite (dimanche).

L'équipe sénégalaise va terminer par l'Italie, lundi.

Voici la liste des pays participant aux éliminatoires de la coupe du monde féminine 2026 :

Afrique : Nigéria, Mali, Soudan du Sud, Sénégal

Europe : Belgique, France, Italie, Espagne, Turquie, Allemagne

Asie : Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Philippines

Amérique : Brésil, Argentine, Porto Rico, États-Unis, Colombie, Canada

Anciens vainqueurs : République Tchèque et Hongrie

Equipes déjà qualifiées : Allemagne (pays hôte), Belgique (champion d'Europe), Nigéria (champion d'Afrique), États-Unis (champion d'Amériques)

Tournoi Lyon-Villeurbanne (France) : Allemagne, Nigeria, France, Corée, Colombie, Philippines

Tournoi de San Juan (Porto Rico) : États-Unis, Espagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Sénégal

Tournoi Wuhan (Chine) : Belgique, Chine, Brésil, Tchéquie, Mali Soudan du Sud

Tournoi Istanbul (Turquie) : Australie, Japon, Canada, Hongrie, Argentine, Turquie

