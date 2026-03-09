Afrique: Certificats internationaux de vaccination - 'Mise à jour' des conditions d'entrée au Sénégal (Officiel)

9 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé, lundi, une "mise à jour" des conditions d'entrée sur le territoire sénégalais, notamment en matière de certificats internationaux de vaccination.

Dans un communiqué diffusé sur son compte X, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur "informe que la mise à jour [en question] s'applique désormais concernant les conditions d'entrée sur le territoire sénégalais, notamment en matière de certificats internationaux de vaccination".

Le ministère annonce que "pour les ressortissants provenant de pays non concernés par des situations d'épidémie ou d'endémie, la vaccination contre la fièvre jaune, la DPT, la rougeole et l'hépatite A et B est uniquement recommandée dans un souci de protection et de sécurité sanitaires".

Il précise que "la présentation d'un carnet de vaccination n'est pas obligatoire pour entrer sur le territoire sénégalais".

