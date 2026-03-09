Sénégal: 'Janax yi ak nit ñi' - La tournée nationale a fait étape à Ziguinchor

Ziguinchor — La région de Ziguinchor (sud) a accueilli la tournée nationale de sensibilisation sur l'impact des rongeurs dans la sécurité sanitaire et la souveraineté alimentaire, à travers la pièce de théâtre "Janax yi ak nit ñi" (Des rongeurs et des hommes), jouée pendant deux jours dans la capitale sud du Sénégal, dans le cadre de la promotion de l'approche "One Health" (Une seule santé).

Selon Ambroise Dalecky, un chercheur de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) en poste et basé à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, l'objectif poursuivi à travers cette initiative est de rendre accessibles pour le grand public les résultats de recherche, en les mettant en scène à travers une création théâtrale réalisée avec des artistes.

"L'idée est de faire sortir les résultats de la recherche des tiroirs des universités et des instituts pour les rendre accessibles à tous : populations, élèves, agents des services de l'élevage, de la santé humaine, de la santé animale ou encore de l'environnement", a-t-il expliqué.

Cette initiative s'inscrit dans les programmes Biopass (La biodiversité au service de régulation des insectes ravageurs de cultures) et Africam (renforcement des capacités locales pour faire face aux risques sanitaires zoonotiques émergents).

Ces deux projets sont mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat liant l'IRD et l'UGB à d'autres structures de recherche telles que le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherches agricoles.

L'ambition poursuivie par cette initiative est de favoriser des changements de pratiques et une meilleure sensibilisation des populations, dans un esprit de redevabilité scientifique.

Les recherches menées montrent notamment que les rongeurs causent des dégâts agricoles importants, aussi bien dans les champs que lors du stockage des récoltes, un impact souvent sous-estimé alors qu'il constitue un enjeu pour la souveraineté alimentaire.

Au-delà des pertes agricoles, les rongeurs peuvent également avoir des conséquences sur les infrastructures et la santé publique, a souligné le chercheur.

Dans le monde, environ 68 maladies peuvent être transmises des rongeurs à l'être humain, a-t-il signalé, ajoutant qu'au Sénégal, plusieurs de ces maladies restent encore peu détectées ou négligées.

Parmi elles, figure la leptospirose, récemment identifiée chez des rongeurs à Saint-Louis.

Cette maladie est souvent confondue avec le paludisme ou certaines fièvres en raison de symptômes similaires, ce qui contribue à sa sous-détection.

Les chercheurs évoquent également l'expansion de certaines borrélioses, ainsi que d'autres maladies comme certains typhus ou infections virales.

Les rongeurs peuvent aussi servir de sentinelles sanitaires, permettant de détecter la présence de certains virus avant l'apparition de cas humains.

Des cas de rongeurs porteurs du virus du chikungunya avaient ainsi été identifiés plusieurs années avant les premiers cas humains.

Toutefois, Ambroise Dalecky rappelle que tous les rongeurs ne sont pas nuisibles.

Le Sénégal compte une trentaine d'espèces et seule une partie pose problème pour l'agriculture ou la santé, note-t-il.

La tournée nationale de la pièce "Janax yi ak nit ñi" se déroule de février à avril 2026 dans plusieurs régions du pays, notamment Saint-Louis, Louga, Thiès, Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Dakar.

Soutenue par le Haut Conseil national de sécurité sanitaire, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national multisectoriel de sécurité sanitaire (PNMSS) et vise à renforcer la sensibilisation des populations et des autorités sur les enjeux liés à la prolifération des rongeurs.