Ile Maurice: Retard dans l'acheminement de «Heavy Fuel Oil» - Le CEB active un plan de repli

Le pays fait actuellement face à une situation imprévisible et indépendante de sa volonté concernant l'acheminement d'une cargaison de Heavy Fuel Oil destinée à la production d'électricité.

Le navire, qui devait initialement quitter le port le 9 mars, appareillera finalement le 12 mars avec un embarquement prévu le 10 mars. Cette cargaison représente environ 34 500 tonnes métriques de Heavy Fuel Oil. Ces retards sont liés à des circonstances opérationnelles et géopolitiques qui échappent au contrôle direct du Central Electricity Board (CEB).

Une fois le navire en mer, la cargaison devrait mettre environ une dizaine de jours pour atteindre Maurice, sauf imprévu, la situation demeurant en grande partie hors de contrôle des autorités concernées.

Le CEB dispose néanmoins d'environ 30 jours de réserve de Heavy Fuel Oil, ce qui permet d'assurer la continuité de la production d'électricité pendant cette période.

Cette cargaison entraîne déjà un surcoût estimé à environ Rs 300 millions. Si ce type de perturbation devait se répéter sur une année, l'impact financier pourrait atteindre près de Rs 3,6 milliards pour le CEB.

Face à cette situation, le CEB a activé un plan de repli et lancé une Expression of Interest auprès d'autres fournisseurs internationaux afin d'identifier rapidement des sources alternatives d'approvisionnement.

Le CEB travaille étroitement avec le PMO et la State Trading Corporation afin de suivre l'évolution de la situation et protéger la sécurité énergétique du pays. La priorité demeure claire : garantir la continuité de la production d'électricité et préserver la stabilité du système énergétique national